“Me convertí en alcalde del pueblo y no de un partido político”

El alcalde de Tonacatepeque, Roberto Herrera Díaz, busca ganar por tercer ocasión la alcaldía de ese municipio para ejecutar dos proyectos que, a su criterio, son necesarios.

Díaz dijo que si resulta electo, comprará más camiones recolectores de basura porque hay cuatro vehículos y uno alquilado, y no dan a basto. Además, asegura que terminará de reparar las calles del municipio.

“Trabajar más en los desechos sólidos porque nos dejaron pocos transportes. Había seis carros alquilados. Nosotros compramos cuatro vehículos. Tenemos uno alquilado. Pero dentro del proyecto queremos mejorar las carreteras, las calles y seguir mejorando nuestro municipio”, aseveró Díaz.

El alcalde por el partido ARENA aseguró que cumplió las obras que prometió a los ciudadanos, como el mercado central. Pero lo más importante, según Díaz, es que no trabaja para su partido político, sino para la población.

De hecho, el alcalde sostiene que algunos ciudadanos le solicitaron que la alcaldía no se convirtiera en otra sede de su partido. A raíz de esa petición, tomó la decisión de no ser alcalde de un partido: “Comenzamos a trabajar en lo que le habíamos prometido a la gente, hicimos un mercado que tiene 286 puestos... Yo, cuando gané el primer período, me convertí alcalde del pueblo y no de un partido político. Ahora, que para seguir siendo alcalde, necesito que el partido me preste la bandera para seguir mejorando nuestro municipio”, afirmó Díaz.