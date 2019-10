"Me debo a la Constitución, no a personas en particular, naturales o jurídicas": nuevo procurador de DD.HH.

El nuevo procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, aseguró este jueves que, durante los tres años que se desempeñe en el cargo, trabajará en apego a los mandatos establecidos en la Constitución de la República para fortalecer el trabajo de la Procuraduría.

Cuando se le cuestionó sobre qué opina acerca de los temas de la despenalización del aborto, matrimonios entre homosexuales y condenar los crímenes de guerra, Tobar evitó profundizar en ellos y se remitió a recalcar que la Constitución será su guía de trabajo.

"Como funcionarios públicos estamos sujetos a la Constitución de la República, como línea general. Analicemos a partir de la Constitución misma estos temas que usted ha citado. Yo no me considero un procurador a la medida de un traje en particular. Soy un procurador que va a actuar apegado a la Constitución", expuso Tobar.

Estas temáticas han generado diversas opiniones, tomando en cuenta las declaraciones que emitió Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, antes de la elección del procurador. Quijano dijo que estaban buscando un perfil que estuviera en contra de todas estas temáticas, algo que no sentó bien a los sectores menos conservadores de El Salvador.

Tobar, eso sí, intentó aclarar que nunca fue donante del FMLN, tal como se le ha señalado cuando fue perfilado como el principal candidato a asumir el puesto de procurador. Aseguró que, cuando trabajó en la Asamblea Legislativa, lo hizo como empleado directo de la institución y no como empleado directo del FMLN.

Explicó que diversos sectores han interpretado mal la situación, ya que cuando estuvo en el Congreso fue designado para trabajar en la fracción del partido de izquierda, pero para brindar sus servicios profesionales como abogado. Apolonio, sin embargo, no aclaró si cuando estuvo trabajando bajo esos términos consintió que se le descontara algún porcentaje de dinero de su salario para destinarlo a los fondos del FMLN.

"No sé si dentro de su organigrama o sus estatutos (del FMLN). No lo sé, no los he leído, establecen que haya algún grado de colaboración. Desconozco los porcentajes, no le puedo decir porcentajes. Y hoy en día, no se me ha acercado nadie pidiéndome nada y tampoco estoy en la disponibilidad de acceder a nada. Porque lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo, soy un procurado de la Constitución, no de personas en particular, naturales o jurídicas", aseguró el nuevo procurador.

Además de los anteriores señalamientos, el nombramiento de Tobar como nuevo procurador ha estado marcado por otras supuestas faltas que ha cometido. De acuerdo con algunos diputados, el nuevo funcionario tiene cuatro expedientes de investigación abiertos por los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, tráfico de influencias y actos arbitrarios.

Tobar no se pronunció sobre estos otros señalamientos, pero dijo que será un procurador "cercano a la gente". Esta mañana asumió funciones desde temprano y aseguró que ya tuvo acercamientos con los empleados de la institución, quienes, según él, lo recibieron bien.