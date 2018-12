"Me fumé mi casa en cinco meses"

Mario Girón pasó de ser el gerente de un hotel a un vagabundo en el centro de San Salvador. Logró controlar la adicción y ahora es un terapeuta que atiende adicciones.

Cuenta que cuando consumía, por 1991, era un poco más difícil conseguir la cocaína. Una porción de crack le costaba ¢800 (casi $100). "Cuando comencé a consumir era una aventura conseguirla. Hoy es más fácil que se muera de un dolor de estómago porque no halla una farmacia, que por drogas. Las ventas de drogas están abiertas 24 horas, con seguridad de los dos: policía y mareros. Es espeluznante", añade.

"Cuando yo andaba en las calles conocí a otro adicto que todos los días llegaba la esposa a buscarlo. Por último cuando se quedaron sin nada, él mandaba a la señora prostituirse para que le consiguiera dinero y ella, como se vio destruida, probó las drogas. Hasta hace ocho años yo todavía los veía en las calles. La adicción como enfermedad arrastra a toda la familia", relata Girón.

El doctor Manuel Morales, director de Hogares Crea, una organización que desde 1996 ha rehabilitado a 482 personas, conoció a Girón durante su proceso de rehabilitación. Morales apunta que la drogadicción en el sistema público de salud no se está atendiendo como debería, porque el "Gobierno en lugar de tender puentes, hace islas".

"No existe el marihuanero, no existe el alcohólico, existe una enfermedad que se llama adicción, una enfermedad crónica, y mortal si no se corta. Hay aquí un montón de entes rectores, pero no hay quien coordine los esfuerzos. Nos exigen servicios que ni siquiera el Gobierno da", señala el médico.