"Me hizo insinuaciones sexuales a cambio de ayudarme con mis promedios de notas": estudiantes de UES Santa Ana denuncia acoso de docentes

“En el primer ciclo, uno de los docentes que daba una material se me acercó un día y me dijo que mi promedio (de notas) iba bajo, pero que él me podía ayudar si yo quería y realizó unas insinuaciones sexuales”, comenta María Eliza M. al recordar su primer año en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente (FMOCC) de la Universidad de El Salvador.

La joven estudiante manifestó que se negó a los chantajes del profesor universitario e interpuso la denuncia en la Defensoría de los Derechos Universitarios, sin embargo luego de varios meses no obtuvo un respaldo por parte de la comunidad educativa del alma máter. “El ingeniero supo que yo interpuse la denuncia y me decía que debía volver a cursar materias con él pero gracias a Dios nunca volví a llevar clases con él”, comenta María Eliza.

El caso de la estudiante universitaria es uno de los muchos que suceden cada año y que pocos estudiantes deciden denunciar, explicó Verónica Elizabeth Rivera de la Asociación de Estudiantes de Psicología (ASEPS) de la FMOCC.

Rivera manifestó que, desde la perspectiva de la asociación de estudiantes, debe existir una coordinación entre la UES y otras instituciones de Gobierno como Fiscalía, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer, y Derechos Humanos. De este modo, consideran, los casos de acoso que realicen los docentes de esa institución no solamente quedarían en una denuncia a nivel instituciones sino que se investigarían de manera judicial y se determinaría la inocencia o culpabilidad de los señalados.

“Dentro de la Universidad tenemos conocimiento de muchos casos que se denuncian pero no se procesan de acuerdo a la Ley Orgánica. Este es un problema muy importante que debemos de ver dentro de la Universidad y no verlo solamente que se quede como una sanción o una falta, sino que verlo como un delito y que se comiencen a procesar con el peso que la ley requiere, no solo con la Ley Orgánica sino que con la ley nacional”, comentó la estudiante de cuarto año de psicología. Añadió que las asociaciones están para apoyar a las víctimas de este tipo de delitos y acompañarlas en los procesos dentro de la Universidad como externamente.

Jenny López, del Voluntariado de Feministas Universitarias Chikume Siwat de la FAOCC, explica que muchas de las víctimas de acoso deciden no denunciar por el temor al rechazo de la comunidad universitaria, además de la zozobra si volverán a cursar alguna materia con el denunciado.

“Existen casos, pero las estudiantes deciden no denunciarlo por el temor al qué van a decir los compañeros o porque de seguro volverán a llevar materias con el docente que las acosa. Es importante que la Universidad brinde apoyo y protección a las estudiantes que deciden denunciar los hechos y garantizarles la seguridad en todos los sentidos”, dijo López.

Ambas estudiantes coincidieron que muchos de los casos de acoso son del conocimiento de las autoridades universitarias pero que estos no hacen ningún esfuerzo para detenerlos o iniciar algún proceso de suspensión de los docentes mientras se realizan las investigaciones.

Ana Cecilia Martínez, coordinadora del equipo jurídico de la colectiva de mujeres de occidente, consideró que se han realizado importantes avances en tema de denuncias .

“En tema de denuncias a través de los servicios especializados para la mujer se ha ido viendo la necesidad de que la mujer pueda denunciar. Se puede verificar que ahora hay más denuncias que antes. Ahora se están dando a conocer más casos y eso lleva a que la mujer tenga el valor de denunciar” comentó Martínez.

No es la primera vez que el tema del acoso sexual por parte de catedráticos de esa universidad sale a la luz. En la sede principal de la institución educativa, en San Salvador, también ha habido denuncias de esta naturaleza sin que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Las declaraciones fueron brindadas en el marco del foro denominado “Tocar niñas sí es un delito, justicia y reparación” llevado a cabo en la FMOCC.