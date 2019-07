"Me importa más la vida de un policía que la de un marero": Gallegos pide declarar guerra a pandillas

Guillermo Gallegos, diputado de GANA, confirmó este lunes que ha solicitado a la Asamblea Legislativa una declaratoria de guerra en contra de las pandillas para apoyar los planes seguridad impulsados por el nuevo Gobierno.

"Haciendo un estudio de la Constitución, hay una posibilidad en que el Estado puede declarar la guerra a través de la Asamblea Legislativa. Y esto significa poder tener todos los recursos disponibles por parte del Ejecutivo para poder terminar con este mal. Esto no va a suceder de la noche a la mañana, esto lleva un tiempo, un procedimiento", dijo el parlamentario.

Gallegos sostuvo que la declaratoria se aplicaría a todos los miembros que integran estas estructuras criminales. Detalló que la responsabilidad de la Asamblea sería aprobarla para que luego el Ejecutivo determinara la forma en que la impulsaría.

"(Esta declaratoria) va para todos los que son miembros de pandillas. Todo aquel que pertenezca a un grupo de pandillas va a aplicársele esta declaración de guerra por parte del Estado", indicó Gallegos.

El parlamentario explicó que la iniciativa busca que el Estado ampare tanto a policías como soldados cuando sea necesario enfrentar a los miembros de estos grupos criminales. Al ser cuestionado si esta medida podría provocar abuso de autoridad en algunos casos, apuntó sin dar mayores detalles que hay un Estado de Derecho que respetar.

"Hay un Estado de Derecho que debe respetarse. Tampoco esto significa cometer ilegalidades, pero sí darles facultades y garantías a quien va a aplicar esta declaratoria de que va a contar con el respaldo de Estado", dijo el diputado.

"Yo siempre he dicho: a mí me importa más la vida de un policía que la de un marero, yo estoy claro. Y si en un momento determinado el policía tiene que defenderse y asesinar un marero, no es primera vez que vamos a hacer esfuerzos para defenderlo y que pueda salir limpio", agregó.

Gallegos sostuvo que la medida es una forma de apoyar el plan "Control Territorial", el cual busca desarticular las pandillas, según el Gobierno de Nayib Bukele. Apuntó que, tras las primeras semanas de haberse implementado este plan, "se respira un poco de tranquilidad, de paz y de seguridad".

"Hoy día, gran cantidad de mareros han sido capturados, otros andan huyendo y en el peor de los casos han sido asesinados o mejor dicho han resultado asesinados en el cumplimiento del deber de los policías", detalló.

Apuntó que lo importante es "acabar con las pandillas", aunque reconoció que el problema no se resolverá en los cinco años del Gobierno de Bukele.

"Hay que generar oportunidades, pero hoy por hoy hay que acabar con las pandillas. Pero a la vez hay que generar oportunidades y es la segunda fase en la que se va a implementar en ese sentido. Recuperación de territorios, darles oportunidades a través de todas las carteras de Estado", apuntó.

En otras ocasiones, Gallegos también ha insistido en la urgencia de aprobar la pena de muerte en El Salvador para combatir la criminalidad.

Esta iniciativa ha sido duramente criticada por instituciones como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), que la considerado como una "barrabasada ética", ya que contraviene las convenciones internacionales de derechos humanos a las cuales El Salvador está suscrito.