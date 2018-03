“Me indignó cómo trataron a alcaldesa Milagro Navas por casarse a su edad”: Pignato

Lee también

La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, expresó hoy en una entrevista radial en la emisora 107.7 Fuego, su indignación sobre el trato que se le dio en redes sociales al matrimonio de la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas "por casarse a su edad"."El amor existe en todas las etapas de la vida. Las burlas y el bullying contra Milagro Navas me indignó", manifestó la funcionaria, exprimera dama de la República.Navas contrajo nupcias el fin de semana, a los 64 años de edad, en la Basílica de Guadalupe, una iglesia ubicada en el municipio del que ella es alcaldesa desde 1988, bajo la bandera del partido ARENA.Varias fotografías de diferentes momentos de la ceremonia nupcial circularon a través de las redes sociales.Navas también estuvo en boca de la opinión pública recientemente por la cirugía plástica a la que se sometió. Ella fue vista con su rostro renovado a finales de diciembre pasado, cuando Antiguo Cuscatlán celebró el Día de los Inocentes.El exalcalde de San Miguel, Will Salgado, quien también forma parte de los ediles que se han hecho cirugías estéticas, no tardó en lanzar una crítica.