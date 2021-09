"Me notificó un PPI, me dijo que estaba despedida": Cesan a 76 empleados más en departamentales, usando a la policía

76 personas más fueron despedidas este martes de las oficinas departamentales del órgano legislativo sin seguir el debido proceso, denunció una fuente del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL).

"Han habido bastantes despidos este día. Tenemos de servicios generales 25, de la departamental de San Vicente son 8, de San Miguel 10, de Cabañas 9, de La Libertad 8, de La Paz 9 de Usulután 7. Haciendo total de 76 este día", indicó.

Denunció además que la Asamblea, de mayoría oficialista, continúa utilizando a agentes de la Policía en los despidos y ni siquiera les comunican la decisión desde Recursos Humanos o una notificación por escrito.

"A mí me notificó cuando yo entré a la biblioteca, me notificó un PPI, me dijo que estaba despedida. Yo le dije, ¿en qué momento estoy despedida? si yo no sé'. 'Bueno', me dice, 'yo le estoy notificando que está despedida'. Es lamentable cómo están violando los derechos de los trabajadores en la Asamblea", señaló la fuente.

El lunes, el sindicato denunció también que se estaban despidiendo a personas del órgano legislativo por personal acompañado de policías para amedrentar a los afectados.