“Me obligaron a renunciar”, denuncia médico que criticó sistema de Salud salvadoreño

David Isaías Ayala Campos, de 33 años, médico ortopeda del Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca, en La Paz, denunció que el jefe de cirugía, junto con la jurídica y la subdirectora de dicho centro de salud lo obligaron a firmar su renuncia, programada para el 31 de diciembre.

Según el médico, todo se debió a una crítica que realizó en un estado publicado en su número personal de Whatsapp.

“Yo puse un comentario haciendo referencia a la mortalidad de personas en el sistema público, mencioné que las cirugías de caderas en pacientes adultos mayores, podrían ser menores, si se operara rápido al igual que en los hospitales privados, por eso me reunieron y me pusieron dos opciones: una demanda en el Consejo Superior de Salud Pública, porque hacía ver con la publicación que estaba en contra del Gobierno y si optaba por esa opción me iban a inhabilitar tres años; dos: que pusiera una renuncia voluntaria, de esa forma, ahí terminaba todo”, mencionó.

En dicho centro de salud hay cuatro ortopedas, quienes atienden de cuatro a cinco cirugías a la semana y en dos días dan atención a 100 pacientes, de acuerdo a la información proporcionada por Ayala.

William Fernández, director del hospital, no negó el despido del ortopeda.

“Me parecería que están dándole demás a eso, yo realmente no se que cuál es la posición de él, lo que sucedió acá es que aquí falleció un paciente porque él no lo quiso operar”, dijo el director.

Por su parte, compañeros de trabajo del médico despedido lamentaron lo sucedido: “Acá no valoran todas las obras sociales que él ha hecho con todas las personas, él lo ha hecho con toda la buena voluntad”.