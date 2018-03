“Me pareció la oferta electoral presidencial de Salvador y Óscar”, dice magistrado del TSE

Lee también

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió ayer la demanda de inconstitucionalidad en contra de la elección del magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Jesús Ulises Rivas, por su presunta vinculación con el FMLN.Rivas explicó esta mañana en la entrevista de Radio Sonora que nunca ha estado afiliado a ningún partido político, y que durante la campaña electoral en 2014, el gremio de abogados al que pertenece realizó una actividad e invitaron a las fórmulas presidenciales del FMLN, encabezada por Salvador Sánchez Cerén, y por ARENA, Norman Quijano, pero solo llegó Sánchez Cerén.“Por ser un dirigente del gremio de abogados me dijeron: mirá, da las palabras…Se me pidió, y ojo que yo no lo estaba haciendo a título personal, lo hice en representación del gremio de abogados”, justificó Rivas.Sin embargo, aceptó tener simpatía con el plan del FMLN. “Le voy a decir sinceramente, me pareció la oferta electoral como fórmula presidencial que Salvador y Óscar tenían en ese momento”, indicó.Lo cual dijo que no significa que esté adherido a un partido. “Hasta este día nunca me he afiliado a un partido político…Tengo amigos en ARENA, en GANA, PDC, y FMLN, y eso no se los voy a negar a nadie. Yo no tengo porque andarme enemistando con gente solo porque la Sala dice”, dijo.El magistrado del TSE comparó a la Sala de lo Constitucional con la extinta Guardia Nacional que el pasado si alguien tenía una opinión distante al poder, lo callaban y violentaba derechos a la vida y a la integridad.“Ahora la Sala es igual, si usted tiene diferencias a lo que ellos creen, ellos se van como guardias nacionales a acallar y no les importa, violentando derechos fundamentales”, señaló.