“Me pegó en la mano enfrente del vigilante y otra gente que estaba ahí”: meteoróloga Sandra Martínez revela abusos en el MARN

Sandra Martínez, quien trabajó por cuatro décadas en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) hasta el 5 de diciembre, denunció públicamente este lunes que sufrió maltratos por veinte años por parte del actual gerente de meteorología de la institución, Luis García.

“Yo tengo 20 años de maltrato de mi jefe, y lo he denunciado con todos los ministros que ha habido”, contó en el programa Pencho y Aída, de la radio 107.7, Fuego. “Y por mucho que lo denuncié, siempre, incluso hasta la fecha, con estos nuevos… (me dicen) que presente pruebas, ¿y cómo presento pruebas?”, mencionó.

Tras conocerse sus declaraciones, el presidente Nayib Bukele dijo en Twitter que había ordenado el despido de García. En tanto, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, no se ha pronunciado al respecto.

Martínez dijo que los maltratos fueron tanto físicos como verbales. “Yo salía de mi turno a las 7:00 de la mañana. Mi compañero de relevo no llegó. Yo estaba cansada, porque hay noches que tú las tienes pero a reventar, toda la noche clareadita (desvelada)… que Protección Civil, que las lluvias, inundaciones y todo eso… y yo le dije ´yo me voy´, yo ya había cumplido mi turno. Viene y me persiguió hasta el marcador y me pegó en la mano y me dijo ´si marcás, date por despedida´. ´Pues despedime, porque no aguanto´, le dije”, relató Martínez esta mañana, sobre uno de los episodios de violencia en el trabajo. “Me pegó en la mano enfrente del vigilante y otra gente que estaba ahí”, reiteró.

Luis García, gerente de Meteorología del MARN. Foto de LA PRENSA/Archivo

Agregó que cuando tenían “discusiones fuertes” él le gritaba. “Y yo como no me dejaba, también le gritaba, porque respeto quiere respeto. Yo no soy de las personas que por ser mujer iba a agachar la cabeza y no iba a decir lo que pensaba”, dijo.

Agregó que dicho gerente ejerce maltrato verbal “con todos” pero que “la gente siempre tiene miedo de hablar” y “denunciar” por la posibilidad de “perder el empleo”.

“Que lo oiga (García), él sabe que siempre se lo he dicho, tanto enfrente como públicamente. Imagínese que hasta a la agresión física llegó. Y mi querida ministra (Lina Pohl), siendo mujer, no dijo nada”, aseguró Martínez.

Agregó que dentro del Observatorio Ambiental del MARN “hay muchas irregularidades” pero que a pesar de que han tratado de poner al tanto a las autoridades “nadie nunca hace caso, ni voltean la cara para ver qué es lo que está pasando, porque como son grupos en los que hasta directores están involucrados, tratan de mantener la apariencia de las cosas como no son”.

“Podemos hacer mejor las cosas, y aunque siempre las haya denunciado y haya denunciado todo lo que no me ha gustado, siempre le piden a uno pruebas. Imagínate. Si un hombre te pega, ¿cómo vas a presentar pruebas? Es ridículo”, señaló.

Añadió que desde que cumplió 50 años ya no fue elegida para capacitarse. “Y se me decía, porque él tiene esa mala costumbre: ´si ya están viejos, váyanse´”.

Su renuncia

Martínez aclaró que su salida del MARN no fue ni por la jubilación ni por despido. “Estoy jubilada desde hace cuatro años. Me quedé porque la ministra anterior quiso que me quedara para capacitar porque la mayoría son jóvenes y nuevos, todavía no alcanzan las especialidades”, contó.

Dijo que su último día fue el 5 de diciembre pero no asistió por problemas de salud, que incluyen osteoartritis en la rodilla derecha. “Hay mañanas que sí no me puedo levantar, porque se me inflama demasiado y me duele mucho dar el paso”.

Contó que el próximo 12 de febrero habría cumplido 40 años ininterrumpidos de trabajo entre horarios diurnos y nocturnos.

“No me han despedido, sino que como no aceptaron cosas que yo quería, como por ejemplo, necesitaba cambio de área, turnos más cortos, ya no más noches… como no se me tomó en cuenta la sugerencia y estoy de mala salud, todo se unió y dije ´primero mi salud´. La familia solo me ve de lejos, me dicen ´te veo más en la televisión que en la casa´”, contó en el programa.

Además de los problemas de salud y los abusos laborales, en su decisión de renuncia también influyó el reciente fallecimiento de un compañero, relató.

“Se acaba de morir un compañero. A mí me impactó, porque era mi compañero de turno, de fórmula. Él tenía problemas respiratorios y le pidió a los jefes que lo cambiaran, que le dieran turnos más cortos y ellos no hicieron caso y se murió. Y a mí, eso me impactó y por eso decidí más irme, porque no quiero que la próxima sea yo”, manifestó.

Nuevas posibilidades

Martínez contó que se afilió recientemente al partido Nuevas Ideas y que ha recibido propuestas para que incursione como candidata para alcaldesa o diputada por el municipio de Santa Tecla.

Dijo que dichas ofertas le llegaron desde antes de las elecciones presidenciales de febrero pasado y “hace poco” le dijeron que la propuesta sigue en pie. “Les dije que no les doy todavía una respuesta concreta”. Contó que primero está concentrada en recuperar su salud.

También, dijo que de parte de universidades ha recibido ofertas para dar clases.