“Me quitaron muchas cosas, como mis estudios”, Évelyn Hernández

Treinta y tres meses en prisión. Tristeza, miedo y discriminación. Entre los sentimientos que experimentó y las vivencias mientras estuvo encarcelada, acusada de homicidio agravado en contra de su bebé al momento de nacer, Évelyn Hernández se aferró al apoyo incondicional de su familia para no olvidar su mayor sueño, seguir estudiando.

Después de que la Corte Suprema de Justicia decidió anular un fallo de 30 años de prisión en su contra, desde el lunes ha vuelto a ser una mujer libre y lo único que pide al Estado para resarcir los daños que le causó el estar en la prisión por casi tres años es que la apoye para terminar sus estudio y poder salir adelante.

¿Cómo te sientes ahora, fuera de la cárcel? ¿Cómo te ves de aquí en adelante? ¿Qué planes tienes para el futuro?

Me siento muy contenta y también me siento como volver a renacer. Mi futuro es siempre seguir estudiando, esos son mis sueños.

¿Qué quieres estudiar?

Antes, cuando todavía estaba en detención provisional, siempre quería estudiar enfermería, pero ahora quisiera estudiar otra carrera.

¿Qué quisieras estudiar?

Por el momento, no lo he pensado realmente.

¿Por qué ya no te gustaría ser enfermera?

Porque no quisiera ser como esa enfermera que me atendió a mí. No quisiera ser como ella, tener ese corazón de acusar a una joven sobre la que no conocía su estado ni cómo estaba.

¿Al sistema de salud qué le dirías?

Que vieran cómo llega uno (al hospital), el estado de nuestra salud. Realmente eso les diría.

Después de tu experiencia en el sistema penitenciario, de lo que viviste, ¿qué crees que debería cambiar allí adentro?

Que no nos traten mal las demás internas por el delito de homicidio agravado, por el delito de aborto, porque hay internas que han cometido otros delitos que nos señalaban a nosotras; en cambio, los policías ellos no nos maltrataban.

¿Qué tipo de discriminación sentías?

Nos señalaban por el delito que estábamos allí, solo eso.

¿Qué tipo de carencias sufriste dentro de la cárcel?

A veces falta de agua, a veces de comida, no alcanzaba para todas.

¿Alguna vez te quedaste sin comer?

Sí, dos veces.

¿Cómo es Évelyn? ¿Cómo era antes y después de la cárcel?

Antes era... quizás lo mismo: seria, humilde. Soy una muchacha de 21 años, a veces alegre. Siempre he sido tímida, pero si me hablan hablo. En la cárcel tenía tristeza y miedo. Ahora que he vuelto a recuperar mi libertad, he vuelto a ser alegre y humilde siempre.

¿Qué sientes que perdiste en estos 33 meses en prisión?

Me quitaron muchas cosas así como mis estudios, porque mi sueño era seguir estudiando y cuando me condenaron se vinieron abajo.

¿Qué sientes que te debe el Estado?

Mi recompensa por los 33 meses que pasé encerrada, porque el sufrimiento creo que no podrían remendarlo nunca. Siempre va a seguir en mi mente lo que sufrí antes.

¿Qué le pides al Estado?

Que me ayudara a seguir adelante, tal vez, quizás, con el estudio.

¿Sientes ganas de contrademandar al Estado?

No sabría si demandarlos o no.

Independientemente de todo el proceso legal que viviste, ¿qué valoración tienes sobre la despenalización del aborto?

Siento que costaría que despenalicen el aborto, pero también están las otras 16 en la cárcel y tenemos que seguir luchando para que salgan.

¿Te ves en esa lucha?

Yo me uniría a las colectivas (feministas) para seguir apoyándolas.

Antes de todo esto, ¿sabías algo del feminismo?

Realmente no conocía nada de eso.

En tu caso particular, el embarazo fue producto de violación. ¿Tú apoyarías a las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo producto de una violación?

Pues, yo digo que cada mujer es diferente y tiene su opinión.

¿Alguna vez recibiste educación sexual en el sistema educativo?

Realmente no, nunca.

¿Sientes que la educación sexual es una deuda del Estado?

Sí, porque si hubiera más información hubiera menos casos así.

¿Qué les dirías a quienes te cuestionan sobre el hecho de no haberte dado cuenta de que estabas embarazada? Qué pasó con la menstruación, que es mensual, cómo no se da cuenta?

Pues, que cada mujer tiene su vida, cada mujer es diferente.

¿A ti te seguía bajando el período de menstruación?

Sí.