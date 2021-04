"Me sacrifico el doble para vivir"

Ana Elizabeth Aguilar, de 44 años, trabaja en el área de recolección de desechos sólidos de la alcaldía de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán. Ella al igual que todos los empleados de la municipalidad, tiene cinco meses de no recibir su salario debido al impago del FODES de parte del Gobierno central a las alcaldías del país.

Ana tiene 15 años de trabajar barriendo las calles de Michapa, pero ante la crisis económica que enfrenta por la falta de su salario y siendo madre soltera, decidió iniciar una venta de tortillas.

"Necesito llevar comida a la casa, y tampoco le puedo estar diciendo a los dueños de la casa que alquilo que me esperen o ver como me cortan la luz o el agua. Ni modo, me ha tocado sacrificarme el doble para sobrevivir", manifestó.

Y es que, afirma que aunque sabe que no va a recibir su salario en la fecha de pago, todos los días se presenta a trabajar en el horario que le corresponde, por lo que ha tenido que organizarse muy bien para atender su venta de tortillas.

Detalló, que su jornada laboral inicia todos los días a las 5 de la mañana y que trata de avanzar lo más que pueda con la limpieza de las calles, pues a las 11 debe haber terminado para rápidamente dirigirse a su casa para empezar a hacer las tortillas. Luego, a las 2 de la tarde nuevamente retoma la limpieza de las calles, hasta las 4 de 4 p. m. que es su hora de salida.

Ana aseguró que aunque al final del día termina muy cansada por su doble trabajo, es la única alternativa que tiene para sobrevivir y sacar adelante a su familia.

Hasta el momento los empleados de la alcaldía de Santa Cruz Michapa están en la incertidumbre sobre la fecha en la que recibirán sus salarios atrasados.