"Me siento con energías y deseos de trabajar"

Cristóbal Osmín Campos Rivas, de 49 años, es un carpintero originario del municipio de Ereguayquín, Usulután, que reside en la calle los Almendros de la lotificación Halcones, quien hace más de dos meses, retornó a las actividades de la carpintería, tras pasar casi tres años sin trabajo, debido a la pérdida de su mano derecha en un accidente laboral, en 2017.

Campos recuerda que desde pequeño y por necesidades económicas, comenzó a fabricar trompos de madera que vendía en una escuela del municipio. Perfeccionó su técnica cuando comenzó a laborar en un taller de la localidad.

En esa carpintería le dieron o la oportunidad de realizar sus primeros trabajos: elaborando dos camas, una de 1.40 metros y la otra de 1.20, lo que marcó su aprendizaje. "El patrón me dijo que estaba enfermo y que tenía que hacer las camas. Cuando me pagó, mi mamá me quiso castigar porque dudaba de dónde había obtenido ese dinero", expresó el carpintero, al recordar ese episodio de la infancia que marcó el inicio de su oficio.

"Mi madre llegó a preguntar al taller si era cierto que me pagaron", dijo.

“Retomé las herramientas porque nuevamente me siento con fuerza y muy útil para laborar en la carpintería”.



Cristóbal Campos, carpintero

Desde hace 22 años, Campos cuenta con su taller, lugar donde el 1 de diciembre de 2017, marcó su vida.

Ese día, mientras elaboraba una pieza para un mueble, un disco de diez pulgadas, de la sierra de mesa, en un mal cálculo le cortó su mano derecha a la altura del codo, recuerda que inmediatamente comenzó a analizar que su vida cambiaría y que no volvería a realizar su trabajo. "Lastimosamente, fue toda la mano, mi vida fue diferente desde ese momento", añadió.

A finales del 2020, retomó sus herramientas y acostumbrado a realizar actividades sin su mano, comenzó a laborar, y a generar nuevamente ingresos económicos para su familia, que consta de sus tres hijos y su esposa, Ilbea Lozano de Campos de 38 años, con quien ha mantenido una relación de 19 años.

"Me siento más útil ya y con fuerzas de trabajar, voy agarrando el ritmo, por medio de Dios. Invito a tener voluntad a aquellos que no tienen dificultades físicas, porque con voluntad se puede trabajar", expresó el carpintero, quien quiso enfatizar sus palabras a los jóvenes de su municipio, a quienes instó a trabajar.