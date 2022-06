"Me siento orgullosa porque en vida me dan méritos"

Por decisión unánime el recién formado Centro Directivo Escolar (CDE) aprobó en 1991 el cambio de nombre de la Escuela Urbana Mixta Unificada de la colonia Los Mangos de Aguilares por el de Centro Educativo Escolar Profesora María Teresa Guzmán, como un homenaje ala maestra fundadora de este centro de estudio.

Guzmán comenzó a impartir clases bajo la sombra de un árbol en un predio baldío de la colonia Los Mangos en 1985 y gracias a su gestión y apoyo de los padres de familia lograron construir, con el paso de los años, un edificio para mayor comodidad de la comunidad educativa .

"Me siento orgullosa de saber que hay personas que en vida me están dando el mérito porque me considero buena amiga, buena compañera, muy humana para tratar a los niños y padres de familia. En 1985 esto (escuela) era solamente un predio baldío con una casa de adobes, tenía un pozo, sin tapiales, ni agua (potable), pero con el trabajo de los padres de familia y maestros, hoy tenemos una infraestructura, no excelente, pero sí muy buena. Nos falta mucho, pero considero que ha sido un trabajo arduo con padres y estudiantes. Mucho trabajo gestionando proyectos", comentó con emoción Guzmán.