Mecánico capturado por agresión sexual contra menor de un año

Mario Ernesto González, de 40 años, fue capturado en el municipio de Santiago de María, Usulután, minutos después de, supuestamente, haber agredido sexualmente a la nieta de su compañera de vida, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Un oficial indicó que el abuso habría ocurrido cuando González se quedó solo en su casa con la niña de un año y un mes de edad. La fuente dijo que cuando la madre se encontró con la menor, descubrió que la niña había sangrado de sus partes íntimas.

“Cuando la madre regresó a la casa, observó llorando a la niña y decidió llevarla al hospital de Santiago de María, por lo que los médicos, cuando oyeron la versión de la madre, la enviaron hacia Medicina Legal para que le hicieran el examen físico (a la menor), por lo que se confirmó que fue agredida sexualmente”, indicó el jefe policial.

Al confirmar el resultado del examen de Medicina Legal, la policía se dispuso a buscar a González, debido a que fue la última persona que estuvo con la menor antes de presentar el sangrado.

“Este caso comprueba que la mayoría de casos de agresiones sexuales contra menores de edad los cometen familiares o personas cercanas a la familia”, expresó el oficial de la PNC.

Al ser entrevistado por los medios de comunicación, el capturado no se extendió y se limitó a decir que eran calumnias que le están realizando los familiares de la menor. “En ningún momento he hecho eso (la agresión sexual), son calumnias, calumnias nada más... Me declaro inocente de este caso”, expresó el detenido, sin explicar por qué sostiene que lo están calumniando.

Se refugiaba en isla

Por otra parte, un pandillero que se había trasladado del cantón El Cacao, de Conchagua, en La Unión, a residir en el sector Las Playitas, del barrio San Francisco, en Meanguera del Golfo, fue detenido el domingo anterior por la Policía Nacional Civil (PNC).

El cambio de residencia del pandillero Juan Francisco Guevara, de 35 años, se había dado debido a una orden de captura por extorsión que le había emitido el Juzgado de Paz de Conchagua desde febrero de 2012, informaron las autoridades policiales.