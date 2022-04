Video | Capturan a mecánico que simuló hurtar patrulla policial y subió video a redes sociales

Lucas Catalán Cruz, de 53 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) en el cantón Llano Doña María de Ahuachapán, lugar donde tiene un taller automotriz, tras grabar y compartir un video en el que maneja una patrulla policial. El hombre es acusado del delito de apropiación o retención indebida de vehículo automotor en perjuicio de la PNC.

Según el reporte de la Policía, personal de la Unidad Institucional de Atención Especializada para las Mujeres en Situación de Violencia (UNIMUJER) de la delegación de Ahuachapán, buscó los servicios del taller de Catalán Cruz, para una reparación menor en el vehículo policial placas N20 824, equipo LV11-3954.

Al tener la patrulla a su disposición para la reparación, el mecánico grabó un video con su teléfono celular, y comenzó a bromear que se la estaba hurtando, para posteriormente subirlo a redes sociales en donde se comenzó a viralizar.

FotoLPG/ Cortesía.

“Ahorita voy a ver si me robo esta patrulla. Soy yo ve y voy sin camisa, así es que yo me lo robaré. ¿Quién dijo que no podía manejar carro?, se me apagó, ando nervioso”, son algunas de las frases que repite el mecánico en la grabación.

Al consultarle a agentes policiales de la delegación de Ahuachapán el motivo por el que llevaron la patrulla a dicho taller y no a los de la corporación policial, indicaron que no estaban autorizados para responder.

Finalmente la Policía indicó que el taller será verificado por personal de Tránsito e Investigaciones en búsqueda de ilícitos.

#Video Según la PNC, personal de UNIMUJER de la delegación de Ahuachapán buscó los servicios del taller de Lucas para una reparación a la patrulla, y al tenerla a su disposición, el hombre grabó un video bromeando que se la estaba hurtando, y lo subió a redes sociales. pic.twitter.com/fB3JYgF9QR — LPGDepartamentos (@LPGDptos) April 5, 2022