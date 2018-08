Medardo González explica por qué el presidente no anticipó el inicio de relaciones con China

Ante las críticas por la falta de transparencia en el establecimiento de relaciones diplomáticas con China Popular, el secretario general del FMLN y primer designado presidencial, Medardo González, dijo que si el presidente de la República hubiera advertido, la derecha de este país no lo hubiera dejado.

“Por ahí he escuchado yo que por qué no se dijo antes (sonríe)…Yo me estaba respondiendo yo mismo, ¿qué hubiera pasado si el presidente Salvador Sánchez Cerén le hubiera dicho a toda esta derecha y a toda esta gente: ´miren, qué dicen ustedes, yo quiero establecer relaciones diplomáticas con República Popular´? ¿Usted cree que lo hubieran dejado al presidente tomar esa decisión? Claro que no lo hubieran dejado. Qué bien que la Constitución de la República le da mandato”, justificó el político de izquierda.

González también dijo que lamentan el anuncio de Estados Unidos sobre reevaluar las relaciones con El Salvador. Alegó que, pese a que somos un país pequeño, se busca construir desarrollo y se tiene derecho a mantener la soberanía . “No es ninguna potencia exterior que nos va a venir a decir a nosotros qué debemos o no debemos hacer”, dijo.

Además, el líder del FMLN puso en duda las declaraciones del presidente de ARENA, quien dijo que de llegar ganar el Ejecutivo en 2019 restablecerán relaciones con Taiwán. Para González, el beneficio no solo es para el pueblo pobre sino también para dueños de fábrica de café y azúcar.

Asimismo, durante la entrevista, dijo que “es una mentira, falsedad, invento y bajeza” respecto a que el FMLN le haya pedido dinero a Taiwán para la campaña electoral, como lo afirmó ese gobierno.

Por último, González informó que en los próximos días viajará un equipo de El Salvador a Beijing para trabajar en mesas sobre temas de cooperación, comercio e inversión. Además, aseguró que pronto abrirán las embajadas.