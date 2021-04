“Medardo se está equivocando” | Diputados del FMLN cuestionan críticas al partido por parte del exdirigente

Las críticas de los últimos días de exdirigente del FMLN Medardo González y Eugenio Chicas fueron cuestionadas por actuales diputados del partido, que señalaron que ambos deben aceptar sus errores antes de criticar a la actual dirección.

En el caso de González, este aseguró que entregó el partido a Óscar Ortiz con recursos y que es mentira que el partido es quiebra, como el exvicepresidente aseguró en julio del año pasado. Además, criticó que el partido no incluya a José Luis Merino cuando se habla de errores cometidos por direcciones anteriores.

Sobre las declaraciones de González, Manuel Flores las catalogó de "inmadurez": "Inmadurez de parte de todos los que hacen este tipo de situaciones publicas. Eso les va a pasar la historia encima porque en un partido revolucionario la critica es el pan nuestro".

"Los dimes y diretes no es correcto que dirigentes comiencen a sacar cosas, porque es lo que la militancia ha esperado por años: el debate y mientras no se haga con la militancia difícilmente podemos sacarlo a la población", agregó el legislador.

Mientras, Shafick Handal consideró equivocadas las consideraciones del exdirigente del partido: "Me parece que Medardo ha cometido un error. Nadie es perfecto, no hay dirección que haya sido perfecta. Hay que hacerse cargo de los errores. Lo que sucedió en 2021 ya trae cola. Aceptar errores y enmendar es parte de la esencia de ser revolucionario".

"Que no han nombrado a aquel, cada quien sabrá porqué no lo nombra, o a lo mejor no lo nombran porque no tiene nada que echarle, aunque salgan en redes sociales diciendo un montón de cosas sin prueba alguna", agregó Handal.

Luego, Handal, subjefe de fracción efemelenista, también se refirió a las declaraciones de Chicas, quien señaló que un sector del partido se volvió "empresarial" y que eso afectó al mismo.

"Esa es una excusa para querer brindarse él. Sale con todas estas argucias para justificar su posición. (Chicas) ya dejó de ser revolucionario, aunque no le guste que se lo diga", consideró Handal.

Luego, el mismo legislador acusó a Chicas de intentar acercamientos con el actual gobierno, a través del vicepresidente Félix Ulloa: "Él (Chicas) ha cometido muchos errores. Incluso ha querido negociar puestos en este gobierno a través de Félix Ulloa, tengo las pruebas, fechas y lugares donde de reunió. No voy a hablar sin pruebas. El habla del diente al labio,yo tengo pruebas, pero no lo voy a ocupar como arma. Que venga ahora a decir eso no es válido", sentenció Handal.