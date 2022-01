Medicina Legal reportó más homicidios que la Policía durante 2021 en El Salvador

Un 6 % más de homicidios fueron reportados por el Instituto de Medicina Legal (IML) durante 2021, en comparación con los registrados por la Policía Nacional Civil (PNC). Esto generó una diferencia en la reducción de asesinatos manejada por el Gobierno el año pasado y está relacionada a que la institución policial no registra las osamentas como homicidios.

Las estadísticas revelan que el IML reportó una disminución del 9.2 %, mientras que la PNC sostuvo un descenso del 15 %, de acuerdo con los datos proporcionados por ambas instituciones. De los cuales, se habría generado una diferencia de 71 muertes violentas entre cada una, lo que representan el 6 % señalado.

De esos 71 homicidios, Medicina Legal reportó que 64 eran osamentas, encontradas en su mayoría entre mayo y junio, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) realizó las excavaciones en la casa de Hugo Osorio e hizo oficial la cifra de 12 cadáveres encontrados, y que ya fueron entregados a sus familias. según el criminólogo Israel Ticas, el hallazgo habría revelado aproximadamente 45 cuerpos, en Chalchuapa, Santa Ana.

Aunque según los datos finales del IML del año 2021, registraron 25 osamentas encontradas en colonia Las Flores, que se ubica en Chalchuapa.

Sin embargo, la PNC no registró en sus datos estas osamentas, a pesar que fueron cuerpos encontrados el año pasado. Sobre este registro diferente entre ambas instituciones, hay factores que predominan con la intención de ocultar cifras, así lo reveló una fuente del IML a LA PRENSA GRÁFICA.

Esta fuente del Instituto de Medicina Legal, que no quiso ser identificada por temor a represalias, aseguró que la Policía no incluye los hallazgos de osamentas en sus reportes, para no aumentar las estadísticas. Además, que incluso, al IML, el Gobierno le pide que no revele la cantidad real de muertes violentas.

Estas estadísticas de muertes violentas que informó la institución policial durante el 2021 concuerdan con las proporcionadas ayer por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en una entrevista televisiva.

El titular de Seguridad sostuvo que han mantenido una reducción de homicidios en comparación con 2020 y que se mantiene con los asesinatos registrados en lo que va de este año.

Osamentas sin registro

Del total de osamentas que contabilizó Medicina Legal el año pasado, 25 pertenecen a la colonia Las Flores, en Chalchuapa. Las demás están ubicadas en municipios como Lourdes Colón y Zaragoza, ambos en La Libertad; Ciudad Delgado, en Salvador; San Antonio del Monte, en Sonsonate; y otros lugares a nivel nacional.

Sin embargo, el IML no presentó en los datos proporcionados las osamentas encontradas en las fosas clandestinas de la hacienda Suiza, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad; donde las autoridades comenzaron a trabajar desde el 6 de noviembre de 2021.

En las estadísticas fueron incluidos los municipios de Antiguo Cuscatlán, Ciudad Arce, Lourdes Colón, La Libertad, Quezaltepeque, San Juan Opico, Santa Tecla y Zaragoza, pero no Nuevo Cuscatlán.

Pese a que de este hallazgo, el Gabinete de Seguridad reportó la recuperación de los restos de la exfutbolista Jimena Ramírez y, posteriormente, de los hermanos Guerrero Toledo.

En ese cementerio clandestino, agentes policiales sostuvieron que dos fosas fueron trabajadas y que había alrededor de 12 cuerpos recuperados, pero esta versión no fue confirmada oficialmente por la PNC.

LA PRENSA GRÁFICA consultó al director del IML, Pedro Martínez, sobre por qué no incluyeron las fosas de Nuevo Cuscatlán, pero no se obtuvo respuesta.