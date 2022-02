Medicina Legal sin informar procedimientos de cadáveres en fosas

El Instituto de Medicina Legal (IML), una de las principales instituciones encargadas de realizar el levantamiento de cuerpos en fosas clandestinas, estudiar las osamentas e informar sobre los hallazgos se niega a informar sobre los 26 cuerpos que han sido encontrados en la Hacienda Suiza del municipio de Nuevo Cuscatlán.

Lo anunciado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el pasado viernes 4 de febrero es toda la información que por ahora han brindado las instituciones competentes. "Tomando en cuenta a las tres personas (los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo y la futbolista Jimena Ramírez) que ya fueron entregados sus restos a sus familiares, hemos extraído de esa finca 23 cadáveres más", detalló Villatoro. Después no hay nada más sobre las identidades de las víctimas.

LA PRENSA GRÁFICA habló ayer con el área de comunicaciones del Instituto de Medicina Legal para obtener declaraciones del director Pedro Martínez con el fin de tener más información sobre lo que sucede en Nuevo Cuscatlán. Sin embargo, se informó que él no está dando declaraciones al respecto y que se debe consultar con la Fiscalía General de la República (FGR) o el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). Se pidió entonces la información a la FGR y tampoco contestaron.

“Los gobiernos piden que no se incluyan los cuerpos que se encuentran en fosa, pero alteran todas las estadísticas. Por eso un gobierno puede mentir y decir que no hay muertos un día, pero todos los están tirando en una fosa”.



Miguel Fortín Magaña, exdirector del instituto de medicina legal.

En vista de ello se consultó a fuentes internas del IML, las cuales sostuvieron que el tema de la fosa de Nuevo Cuscatlán ha sido tratado exclusivamente entre el Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla y el director Pedro Martínez. Dijeron que nadie más tiene autorizado hablar sobre los cuerpos extraídos.

Sobre este hermetismo de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña, ex director de la institución, consideró que el papel que está desempeñando Pedro Martínez es una falta al deber profesional, ya que la ley mandata al director del IML a proporcionar datos de los cadáveres que se encuentran en las fosas clandestinas que se van descubriendo.

Magaña aseguró que si el IML no brinda información sobre su trabajo se debe a órdenes externas. "Esto es nada más que la demostración de que se ha perdido la autonomía en Medicina Legal, porque depende de la Corte (Suprema de Justicia) impuesta por el Ejecutivo. Esto rompe el orden legal. En esas circunstancias otra persona terminaría renunciando, pero es poco probable que eso suceda", aseguró.

Dijo que está claro que ahora el IML pertenece a la "esfera del poder del señor Bukele", a través de los magistrados impuestos, la FGR y la Policía Nacional Civil y que ahora las tres instituciones se ponen de acuerdo en manejar la propaganda gubernamental que indica que hay días con cero homicidios, cuando no es así.

"En los gobiernos pasados también se pedía que no contaran los cuerpos que se encontraban y estos pasaban a un ‘no registro’, porque no se contabilizaban nunca. Eso altera todas las estadísticas. Por eso un gobierno puede mentir y decir que no hay muertos un día, pero todos los están tirando en una fosa", recalcó.

IRRESPETO A FAMILIAS

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) también hizo severas críticas sobre el Instituto de Medicina Legal. Señaló que a pesar de ser una de las instancias que mejor atención e información brindaba a familiares de personas desaparecidas como a medios de comunicación, hoy está "invisibilizando dicha problemática".

“En los últimos días el IML no da ningún tipo de información, no hay transparencia en la cantidad de casos o levantamientos que hacen en los lugares en donde se han encontrado fosas clandestinas”.

Dina Martínez, abogada de FESPAD.

"En los últimos días el IML no da ningún tipo de información, no hay transparencia en la cantidad de casos o levantamientos que hacen en los lugares en donde se han encontrado fosas clandestinas. Esto podría tener como objetivo invisibilizar el grave problema de las desapariciones, pero también afecta las labores de búsqueda que las familias asumen personalmente al no tener una respuesta oportuna por parte de las autoridades", aseguró Dina Martínez, abogada de la Dirección de Acceso a la Justicia de Fespad.

La institución de derechos humanos también resaltó la falta de claridad de Medicina Legal sobre el mecanismo formal con el cual las autoridades informan a las familias sobre las personas encontradas en fosas clandestinas, pues tampoco existe transparencia en este procedimiento. Remarcó las afectaciones que tienen las familias de desaparecidos cuando por redes sociales se enteran de los hallazgos, y no de forma oficial.

"Esta situación muchas veces afecta psicológicamente a las y los familiares, quienes al enterarse de los hallazgos de alguna fosa clandestina se presentan al lugar con la esperanza de encontrar a su familiar y se abocan a las diferentes instancias, sin obtener una respuesta oportuna y veraz", señaló Martínez.