Médico asegura curar de virus a pacientes

Los pacientes comienzan a llegar desde horas de la madrugada desde todas partes del país para lograr un cupo y pasar consulta en la clínica del doctor Fredy Alexander Orellana, ubicada en el centro de la ciudad de Chinameca, San Miguel. En las últimas semanas es común ver una fila de personas desde tempranas horas de la mañana en las afueras del consultorio, y es que la fama del médico se ha ido expandiendo poco a poco entre quienes ya visitaron a este médico, y tuvieron resultados favorables para curarse del covid-19.

"Yo inicié con las fiebres y un dolor de huesos y acudí a la Unidad de Salud, y me dijeron que lo mío era una infección en la garganta, pero seguí con la fiebre, el dolor de cuerpo y la cabeza, cansancio y los demás síntomas, y vine donde el doctor Alex, ya casi muriéndome del dolor y él me dijo claramente que eran síntomas de covid-19 y me dio el medicamento", comenta Xenia Marlene Vásquez, una de las pacientes recuperadas.

Pero ese mismo día de la consulta, la paciente se complicó y fue llevada al hospital de Nueva Guadalupe, donde le reiteraron que los síntomas estaban relacionado al virus y la dejaron en observación durante la noche, pero el día siguiente por la mañana le dieron el alta médica, no sin antes practicarle la prueba, cuyo resultado obtuvo cinco días después, y le confirmaron que era positiva al virus.

Cuando Xenia, quien es diabética, recibió el resultado de la prueba, asegura que su salud había mejorado, pues había continuado tomando el medicamento que le recetó el doctor Orellana.

El caso de esta mujer es como el más recordado por el médico, pues lo tiene catalogado como el primer sospechoso de covid-19 que diagnosticó en su clínica el pasado 27 de mayo, pero que también se logró confirmar a través de la prueba.

Desde ese día, de entre 50 a 70 personas que llegan a consultar a su clínica a diario, unas 15 a 20 son diagnosticadas como sospechosas de covid-19, a quienes les suministra el medicamento, que es parte de su propio protocolo y les da seguimiento cada 5 días después de iniciado el tratamiento. "Los pacientes que presentan síntomas sencillos como pérdida del gusto y el olfato, lo tengo bien comprobado que es muy raro que le dé sintomatología severa, es decir, que progrese a una neumonía. En ellos solo se usa el antihistamínico y les pongo aciclovir y no pasan a más. En otros que ya vienen con procesos de tos, dificultad para respirar pero leve o moderado, en algunos casos les dejo inyectado y otros se los dejo tomado y gracias a Dios todos han salido adelante", explicó el médico. Entre los fármacos que son parte del protocolo de este médico general, se encuentran los antihistamínicos como la Clorfeniramina, Loratadina, Cetirizina; pero también está aplicando medicamentos compuestos como el Dextrometorfano, Bromhexina y Clorfeniramina junto al antihistamínico. A otros pacientes les receta antipiréticos como paracetamol y acetaminofén.