Médico da consulta en pasillo de hospital

El médico ortopeda David Isaí Ayala Campos, de 33 años, atiende consultas médicas desde inicio de año en los pasillos de la unidad de emergencias del hospital nacional Santa Teresa, de Zacatecoluca, en La Paz, luego que fuera obligado a firmar una carta de renuncia voluntaria en diciembre, por una publicación que compartió en su estado de WhatsApp, en su teléfono personal, criticando las políticas de Salud.

En esa ocasión, William Fernández, director de ese hospital, mencionó que había sido despedido por negligencia médica, mientras que Ayala, lo demandó ante la Fiscalía General de la República (FGR), por esa versión.

El galeno manifestó que "siempre estoy llegando al hospital (consultas médicas), porque las personas que había dejado controles y con programación de cirugías han quedado en el aire".

Añadió que "en el pasillo me pongo a verlos, porque el hospital no cuenta con un plan para atender a los pacientes, incluso, el jueves, tenía programada una operación, los quirófanos pasan solos y estoy dispuesto hasta operar de gratis, mientras resuelven mi caso. Me han prohibido ingresar a salas de operaciones y a la zona donde doy consultas".

Se intentó conocer la versión de la dirección del hospital, pero no respondieron las llamadas.

Según Ayala, se pierden seis cirugías semanales y no se atiende al menos 25 pacientes ingresados en el centro de salud.

"Es injusto porque el doctor Ayala trabaja más de lo que le corresponde, no le hacen un daño a él, se lo hacen a los paciente", dijo Kevin Orellana, de 28 años, paciente que espera una cirugía de fémur.

Mientras que un miembro del Sindicato de trabajadores del hospital, dijo que "la gente necesita ser operada y por caprichos del director se le está negando ese derecho a los ciudadanos".