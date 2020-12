Médico demanda a hospital

El médico David Isaías Ayala Campos, busca que la dirección del Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca, en La Paz, le revoque la renuncia voluntaria que según él, le obligaron a firmar, por criticar el sistema de Salud en un estado de WhatsApp en su teléfono celular, en el que escribió que "la mortalidad fuese menor, en las cirugías de caderas en pacientes adultos mayores, si se operara rápido al igual que en los hospitales privados".

Ayer por la mañana, se presentó a la sede de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en Zacatecoluca, para interponer una denuncia por violentar sus derechos laborales en contra de la dirección del hospital.

"Fui a dejar una carta a la dirección del hospital, para que se revoque esa renuncia voluntaria, porque me quiero someter al proceso de investigación del caso que el director (William Fernández ) menciona, que dijo, me despiden porque falleció un paciente que yo no quise atender", mencionó el médico.

Mientras que su abogado, Wilfredo Alfaro, mencionó que a Ayala le están violentando sus derechos y porque lo acusan de mala praxis "el debido proceso administrativo, no tenían porque abordarlo entre cuatro miembros del hospital para obligarlo a renunciar, hay violación de derechos laborales".

Posteriormente, el médico se dirigió a la Fiscalía General de la República (FGR) de Zacatecoluca, a interponer una denuncia por el delito de encubrimiento, pero según el abogado defensor, no se la aceptaron, por lo que se trasladó a la sede central en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.