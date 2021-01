Médico salvadoreño ha conquistado seis veces el Kilimanjaro

El médico Amilcar Contreras Villafuerte, tiene de 55 años, y es originario de Apaneca, Ahuachapán, aunque actualmente reside en África donde trabaja en misiones de Médicos sin fronteras (MSF) y Cruz Roja Internacional (CICR).

Contreras comparte su pasión por la medicina con el montañismo y hasta la fecha es el único salvadoreño que ha ascendido seis veces al monte Kilimanjaro, el pico más alto del continente africano, situado en la República de Tanzania.

El médico ha conquistado el imponente monte, que se eleva a 5,895 metros sobre el nivel del mar, a través de sus seis diferentes rutas de ascenso.

El salvadoreño asegura que escaló por primera vez el Kilimanjaro, en el 2013 y que lo hizo en cinco días. "Me gustó mucho esa expedición, y cuando me contaron que el Kilimanjaro tiene seis rutas oficiales, me dije: ‘vamos a intentar hacer las seis rutas’", recuerda.

"La ruta que más me gustó fue a la que llaman la ruta arriesgada o Western Breach. Hay un día en que se debe hacer una escalada un poco peligrosa, pero me gustó porque la caminata para la montaña no es monótona, hay que hacer ciertas técnicas para escalar, se siente más adrenalina", asevera.

Según Contreras, por política del gobierno de Tanzania los turistas no entran solos al Kilimanjaro. Siempre se debe contratar a un guía del lugar, cocineros y por lo menos a seis cargadores por cada turista, ya que ellos son quienes se encargan de la logística en el camino.

Pero, Contreras no ha conquistado solo el Kilimanjaro, sino también el monte Kenia, que es la segunda montaña más alta de África, y la montaña Rwenzori.

En Europa subió al Monte Blanco, en Francia; mientras que en el continente americano ha escalado la montaña Aconcagua, en Argentina; el volcán Popocatépetl de México, y en Guatemala: El Tajumulco, el Tacaná, el volcán de fuego, y el volcán de agua; y en El Salvador casi todos.

Contreras manifiesta que su pasión por las actividades de senderismo y montañismo comenzó desde muy pequeño, cuando hacía caminatas con su abuela, y participaban en una de las tradiciones más antiguas que se celebran durante las fiestas patronales de Apaneca: la peregrinación de la traída de Santiago Apóstol.

"Mi mundo de montañas y de caminar comenzó desde que yo era muy pequeño, con mamá Sara (abuela), porque ella me llevaba a caminar al cerro grande de Apaneca, al cerrito Texizal, a las lagunas, me iba caminando con ella a los cantones del pueblo. A mi abuela le gustaba ir a la peregrinación de la traída de Santiago Apóstol que se hacía en aquel entonces desde Chalchuapa, y siempre andaba con ella. Caminar era una forma de divagar", recuerda Contreras.

Posteriormente, asegura que en su época de bachiller, con sus compañeros tenían la intención de escalar los volcanes de El Salvador, pero por la falta de logística y recursos económicos no lo podían concretar, aunque su espíritu de servicio lo llevó por el camino para lograrlo.

"Siempre me gustó pertenecer al grupo de voluntarios de la Cruz Roja Salvadoreña, y en San Salvador fui parte de un curso de montañismo, y casi todos los fines de semana salíamos a caminar. El volcán de Izalco lo he subido unas 20 veces, con carga y por diferentes rutas, el volcán de Santa Ana también otro tanto, el punto trifinio, desde Metapán y el Montecristo", recuerda el médico.

Y aunque al inicio la situación económica siempre era una limitante para escalar, asegura que siempre encontró buenos amigos: "el primer nevado que subí fue el Popocatépetl, y en esta vida de senderismo he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, para esa ocasión, un mexicano me prestó todo el quipo porque yo no tenía nada", recuerda. Contreras se graduó como doctor en medicina de la Universidad de El Salvador, y años después se especializó en cirugía. Su trabajo en organizaciones internacionales lo ha llevado a recorrer el mundo. Es soltero y tiene un hijo.