Médicos advierten riesgo por falta de test a albergados

Un riesgo. Así califican dos infectólogos las palabras del ministro de Salud, Francisco Alabí, sobre no ver necesario realizar exámenes para detectar la covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, a todos los ciudadanos que están aislados en los llamados centros de contención tras ingresar de otros países.

Alabí señaló el viernes pasado que no es indispensable hacer los exámenes de detección cuando un grupo de albergados terminó los 30 días de cuarentena sin síntomas relacionados con el coronavirus y no se le sumó otro integrante durante el periodo de aislamiento. La evaluación de un epidemiólogo es clave para garantizar que quienes salgan de cuarentena no porten covid-19, agregó.

"Siempre hemos sostenido que existe un grupo de pacientes que nunca va a tener síntomas, son asintomáticos, incluso que no está en el periodo de incubación. Sino que por situaciones que todavía no están muy claras, hacen una enfermedad que no tienen manifestaciones clínicas y están infectados. En ese sentido las pruebas son esenciales", explicó el infectólogo Jorge Panameño.

Mientras que el especialista Iván Solano Leiva opinó: "Es preocupante esa nueva medida que han decidido tomar, que desde el punto de vista científico no tiene ninguna base. Cuando uno revisa el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, la guía para el manejo de cuarentena, pues ellos establecen que toda persona durante su periodo de cuarentena debe, al menos, recibir una prueba de carga viral para covid-19".

La cuarentena de 30 días está vigente para todos los que regresan al país desde el extranjero con la intención de frenar al virus que hasta ayer por la tarde, según el reporte oficial del Gobierno, ya afectaba a 118 pacientes en El Salvador (19 recuperados y seis muertos).

La decisión del ministerio de Salud de no realizarle pruebas a todos los albergados choca con la angustia de quienes guardan cuarentena institucional en los centros de confinamiento, pues consideran que están por cumplir el mes que dijeron las autoridades y no han sido considerados para evaluar si son portadores del nuevo coronavirus. Tampoco han sido informados de su fecha de salida a casa.