Médicos con dudas sobre espacios para atender viruela símica en El Salvador

Médicos del sistema público y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) afirmaron ayer que las autoridades no han asignado áreas específicas para atender a los pacientes sospechosos y confirmados de viruela símica, enfermedad que ya está en la región, aunque en el país todavía no se reportan casos de forma oficial.

Además de reiterar que el protocolo se ha divulgado de forma inadecuada, afirman que expertos en infectología, epidemiología y emergencias no han tenido el espacio para que las autoridades conozcan sus opiniones sobre el abordaje correcto de los pacientes.

"Ese manual pudo haber sido hecho por personal del Ministerio de Salud central, pero los que manejamos el día a día y nos enfrentamos al paciente, tenemos mucho que decir. Muchas veces allí está la respuesta real; los demás lo hacen desde un escritorio", dijo el secretario de Organización del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), Luis Rodríguez.

Consultado sobre las dudas desde el gremio médico frente a la inminente llegada de la enfermedad al país, luego de que Guatemala ha confirmado tres casos, el médico insistió en que las autoridades sanitarias no han capacitado al personal ni han asignado áreas específicas para recibir casos sospechosos. "No hay nada. No se dice nada de eso. No se habla de eso. No hay preparación. Es más, no tenemos ni medicamentos de uso diario, mucho menos como para estar preparándonos con otra cosa. Es como si no existiera. Bueno, la realidad es que hasta el momento no existe (en el país), pero es como si no existiera el aviso (de la Organización Mundial de la Salud)", declaró Rodríguez.

A juicio del dirigente del SITRASALUD, no sería conveniente atender a pacientes con sospecha de viruela símica en los griparios habilitados para recibir a los sospechosos de covid-19, porque podrían enfermarse por doble partida. "Por lógica, si un paciente con covid-19 se infecta de viruela del mono, se agrava su condición y viceversa. Por la doble patología, no podríamos atenderlos en el mismo lugar desde el punto de vista epidemiológico", señaló.

El secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMTRISSS), Rafael Aguirre, anotó que desconocen detalles como los baños que se utilizarán para los pacientes, los lugares de desinfección tras tratar los casos, dónde se aislarán los trabajadores de salud que se infecten, cómo confinarán a familiares y otros nexos, si los casos serán manejados por infectólogos o epidemiólogos, o bien en conjunto.

"Hay todavía detalles que esta presentación (protocolo sanitario del MINSAL que ha circulado vía WhatsApp entre el gremio médico) no contempla", apuntó.