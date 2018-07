Médicos del ISSS se quejan de mala administración

No es falta de dinero, es mala administración. Esa es la razón por la que dirigentes del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) se hizo acuerpar ayer de la presidencia del Colegio Médico para denunciar una serie de carencias en toda la red de atención del Seguro Social.

De acuerdo con el secretario general del referido sindicato, David Alvarado, cada año el ISSS termina con un superávit de entre $20 millones y $24 millones, debido a una mala ejecución de su presupuesto.

“¿Cómo es posible que la institución no pueda ocupar eso para mejorar la infraestructura? No hay guantes en los hospitales, no hay jeringas de punción lumbar, no hay hilos, compran materiales de baja calidad por el precio. No es posible que teniendo dinero extra no lo ocupen para lo que realmente se necesita”, criticó el galeno.

Según él, y basándose en “datos que no han sido sacados a la ligera”, el instituto apenas ha ejecutado el 10 % de su presupuesto anual para 2018, cuando ya transcurrieron los primeros siete meses.

A su juicio, lo que está pasando no tiene que ver con falta de recursos económicos, sino con una mala administración de los fondos y desorganización.

El ISSS publicó anoche un comunicado donde negó los señalamientos de los sindicalistas. Dijo que “la prioridad de la presente administración son los derechohabientes, razón por la cual nos hemos enfocado en mejorar la calidad y calidez de la atención”.

El Seguro Social destacó una inversión de $ 62.3 millones en infraestructura que incluye la construcción del Hospital Regional de San Miguel. El ISSS dijo que ese centro de salud “beneficiará directamente a 200,000 usuarios de la zona oriental y la habilitación del Policlínico de Emergencias Pediátricas con el cual se ampliará el portafolio de servicios para los niños de 0 a 12 años hijos de los cotizantes”. Y otros $ 45. 6 millones han sido invertidos en equipo médico.

“Esta administración ha mantenido un diálogo permanente con los diferentes sindicatos de trabajadores del ISSS”, por lo que “la administración se mantiene abierta a establecer diálogo con SIMETRISSS”.