Médicos denuncian falta de pago

Médicos especialistas y enfermeras que fueron contratadas como parte del Plan Nacional de Salud, y que se encuentran laborando en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel, denunciaron que desde octubre pasado no han recibido salario, por lo que piden a las autoridades correspondientes que les agilicen su pago.

"El salario es sagrado. En mi caso, he tenido que prestar dinero para venir estos últimos días y poder comer, pagar taxi, porque salgo de turno y ya no hay buses. He entregado todos los documentos que me pidieron y no nos explican el por qué no han pagado", dijo un médico, quien pidió anonimato por temor a represalias.

Al respecto, la unidad de comunicaciones del Ministerio de Salud, reconoció que en algunos casos no se han completado los pagos, y dijeron que se debe a que el personal no había entregado la documentación requerida.