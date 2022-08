Médicos: el salvador no está listo para relajar medidas contra el covid

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos anunciaron el jueves nuevos lineamientos para atender el covid-19 y los cambios apuntan hacia un abordaje propio de una enfermedad endémica. El giro de los CDC, uno de los referentes mundiales en salud pública, ha abierto el debate sobre la posición en la que se encuentra hoy El Salvador frente al coronavirus, tomando en cuenta que otros países latinoamericanos —como Paraguay y Costa Rica— han levantado la emergencia sanitaria que decretaron en 2020.

Según los CDC, la nueva guía reconoce que la pandemia no ha concluido, pero está encaminada a transitar hacia un punto en el que la enfermedad no interrumpa de forma severa la vida diaria. Una de las nuevas medidas es no aislarse cuando se ha estado expuesto al virus, sino utilizar una mascarilla de alta calidad por 10 días y someterse a una prueba al quinto día de haber ocurrido el contacto con el SARS-CoV-2. A los casos positivos les sugiere una cuarentena de al menos cinco días, que pueden concluir si después de ese periodo logran 24 horas libres de fiebre sin la ayuda de medicamentos y los síntomas han mejorado. En esos casos, sin embargo, deben usar mascarilla hasta el día 10 y mantenerse alejados de personas con alto riesgo de contagiarse por lo menos hasta el día 11.

La agencia estadounidense de salud pública sostiene que ahora ese país norteamericano está en una posición diferente a la que tenía en 2020: hay vacunas, refuerzos y medicamentos para prevenir casos graves, y hay más conocimiento sobre cómo prevenir contagios.

Sin embargo, esta no necesariamente es la misma situación de El Salvador, valoraron el infectólogo Iván Solano Leiva y el epidemiólogo Wilfrido Clará. Además de señalar que no se cuenta con información oficial suficiente y actualizada sobre el estado de la pandemia en términos de casos confirmados, hospitalizaciones y muertes; la vacunación no termina de llegar a toda la población que lo necesita, por lo que ambos coincidieron en que el país podría no estar preparado para una transición. "Todavía no hemos llegado al 70 % (de población con segunda dosis), en primer lugar. No es cierto lo que el Ministerio de Salud nos ha estado diciendo que ya llevamos más del 70 % de vacunados", dijo Solano Leiva.

Los datos oficiales más recientes son del 28 de julio. Hasta esa fecha, el MINSAL dijo haber administrado 4,612,795 de primeras dosis y 4,316,275 de segundas dosis. Tomando en cuenta que las proyecciones gubernamentales de población calculan que el país tiene 6,325,827 habitantes, las cifras del MINSAL indican que para el 28 de julio el 72 % tenía una dosis, pero solo el 68 % contaba con la segunda.

Clará también indicó que los datos disponibles sobre la quinta ola sugieren que esta "fue masiva", mientras que por las estimaciones de subregistro se infiere que las defunciones serían más de las anunciadas por el Gobierno.

Una tercera dosis que no avanza

Clará señaló que el país lleva cerca de ocho meses estancado en las mismas cifras de vacunación y la situación se agrava si se agregan los datos de la tercera dosis. Ambos médicos recordaron que los estudios han demostrado que el esquema de vacunación completo ahora consta de tres dosis, ya no de dos como se consideró al principio, mientra que la cuarta inyección hace las veces de refuerzo para las personas con alto riesgo de desarrollar una enfermedad severa por covid-19. En El Salvador, hasta el 28 de julio se colocaron 1,781,722 terceras dosis, equivalentes al 28.2 % de la población.

El epidemiólogo Alfonso Rosales tiene una postura distinta. A su juicio, el país debe comenzar a tratar el covid-19 como una enfermedad endémica, pero también coincidió con Solano Leiva y Clará en que la vacunación es clave en este proceso. "Yo cambiaría la dosis completa, en vez de dos (dosis) yo incluiría una vacunación completa con tres dosis y luego el refuerzo de una cuarta dosis para aquellas personas que tienen factores de riesgo", indicó. Pero también subrayó la importancia de las campañas de vacunación para llegar a quienes aún no han comenzado este proceso, a las personas mayores de 50 años y pacientes crónicos.

Rosales recordó que las medidas implementadas en los primeros años de pandemia ocasionaron efectos económicos, en la educación y la salud mental de la educación, por lo que ha llegado el momento de "dar el giro hacia una responsabilidad individual y hacia la disponibilidad de la vacunación para aquellas personas con factores de riesgos".

Sin información oficial

La falta de datos impide evaluar con certeza si El Salvador puede iniciar o ya se encuentra en la transición hacia la etapa endémica del covid-19, indicaron Solano Leiva y Clará. El Gobierno declaro reservada información fundamental en un análisis epidemiológico. El MINSAL, el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y la extinta Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) han negado información sobre las defunciones ocurridas en los años pandémicos.

Tampoco se han compartido estas estadísticas con bases de datos mundiales, según han señalado investigadores extranjeros que han realizado estudios sobre el exceso de mortalidad atribuido a la pandemia. Estos informes han coincidido en que El Salvador muestra uno de los subregistros más elevados de América Latina y el más reciente fue el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que cifra en más de 17,000 las muertes directas o indirectas por covid-19.

Tampoco hay acceso a información sobre la cobertura de la vacunación por grupos de edad y ubicación geográfica, recordó Clará. El especialista explicó que datos como estos permitirían determinar dónde está la población que aún no tiene la vacuna e incluso explorar qué factores están inhibiendo la inmunización, dijo.

El epidemiólogo Alfonso Rosales también señaló las deficiencias en la información oficial y afirmó que este es uno de los puntos que deben mejorar en una eventual transición hacia la fase endémica del coronavirus.