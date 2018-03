Médicos explican estado de salud de Cecilia antes de milagro de Romero

Un equipo de médicos especialistas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) fue llamado por el arzobispado de San Salvador para ofrecer explicaciones médicas sobre el caso clínico de Cecilia Flores de Rivas, cuya vida es el milagro por el que Monseñor Óscar Arnulfo Romero será canonizado y convertido en santo por el papa Francisco.

Sobre esto, ninguno había hablado nada para no entorpecer el proceso, pero ayer por la tarde el director del Hospital Materno-Infantil 1.º de Mayo del ISSS, Armando Heriberto Lucha, brindó algunos detalles sobre cómo fue su participación.

“Cada uno, desde su área y desde su competencia médica, expresamos lo que vimos como médicos, y luego ellos tienen su parte teologal, de integración de ambas partes, y luego ellos saben cuál es el curso o cómo se conduce el proceso”.

Desde la parte médica, anotó Lucha, quien estuvo a cargo del caso clínico cuando Cecilia estuvo hospitalizada, dijo que ya era conocido que la paciente tenía un embarazo de alto riesgo desde que comenzó, por lo que se vigiló con los recursos que un alto riesgo debe llevar. Dijo también que era conocido que tenía Síndrome Antifosfolipídico (SAF), por lo que llevaba una vigilancia diferente; y que, a pesar de eso, porque así es el comportamiento de las preeclampsias graves, tuvo “un cuadro aparatoso” que no se comporta con las expectativas de los médicos.

Armando Heriberto Lucha

“De veras que no es que uno use un lenguaje derrotista, pero como médicos no ponemos demasiadas expectativas, porque el que las pone así se confía y se descuida. Mejor pensar desconfiando: ‘preparate para lo peor esperando lo mejor’, dice la frase”, expresó.

Según Lucha, para el equipo de médicos del ISSS, el caso de Cecilia fue “muy interesante” porque aprenden de este tipo de casos poco usuales.

Para todo el equipo médico fue una verdadera sorpresa que, luego de tener un expediente clínico que la mantuvo casi por una semana en coma inducido “con todos los análisis médicos de sus órganos por el suelo”, saliera de esa situación y a los tres días estuviera regresando a su casa “como si nada hubiera pasado”.

“Cuando somos requeridos como parte médica, aquí, localmente, para ir al arzobispado a hacer nuestros propios análisis, créame que nosotros en el fondo teníamos un gran temor. Pensábamos: ‘no queremos echar a perder nada’, pero tampoco era válido como hombres de ciencia apartarnos de lo que nos corresponde hacer”, recordó Lucha.