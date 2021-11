Médicos no descartan una cuarta ola de covid-19

Si bien en las últimas semanas los casos y los decesos por coronavirus SARS-CoV-2 han registrado un descenso, esto no es garantía de que El Salvador esté exento de padecer una cuarta ola de covid-19, más en la víspera de la temporada de fin de año.

La posibilidad, no obstante, no es igual a la probabilidad. A juicio del infectólogo Jorge Panameño, es posible evitarla solo si las autoridades sanitarias establecen medidas preventivas.

"¿Es posible evitarla? Sí. Podemos mencionar varias naciones, pero a la cabeza tenemos a Nueva Zelanda o a Vietnam. Allí de segunda ola no han pasado. En Nueva Zelanda, después de la primera ola, no ha habido más", afirmó.

Y la clave no ha sido la vacunación. "De hecho, Nueva Zelanda ya presentaba mucho menos casos que otros países, bueno que El Salvador, hay que decirlo, cuando su porcentaje de vacunación era de apenas el 30 % y eso lo señalábamos desde junio", anotó el médico, quien además reiteró que "la vacunación es solo una parte de la estrategia".

"La diferencia (entre la situación en Nueva Zelanda versus la de El Salvador y de muchos otros países) está en el tipo de respuesta", atajó.

El infectólogo aclaró que no está en contra de la vacunación, más bien explicó que no es suficiente. Una estrategia integral pasa porque el Estado adopte una serie de medidas complementarias, a la cabeza las no farmacológicas.

Como ya lo ha recalcado en distintas ocasiones, Panameño habló de restricciones a la movilidad, de inteligencia epidemiológica a través de vigilancia epidemiológica, de mayor disponibilidad de pruebas para detección de casos y rastreo de nexos.

Lejos de ello, el viernes hubo un partido de fútbol entre la selección de El Salvador y la de Jamaica, sin restricciones de aforo. Pero la peor parte es la oscuridad bajo la que el Gobierno ha mantenido estadísticas importantes sobre el manejo de la pandemia, indicó.

"Tenemos una situación: este descenso que estamos viendo nadie sabe si va a ser similar a lo que sucedió en agosto del año pasado, cuando de repente comenzaron a bajar los casos espontáneamente hasta octubre y de allí se disparó. Además, no nos han explicado la causa de este descenso. Lamentablemente, ese análisis parte de la valoración de todos los hechos con números sobre lo que ha estado sucediendo, pero todo eso está bajo reserva", criticó.

Panameño hizo además una advertencia: se acerca la época navideña y año nuevo, y con ello llega lo que le costó al país la segunda ola de covid-19 el año pasado.

"El no haber tomado medidas específicas el año pasado generó una segunda ola. El estímulo de las grandes aglomeraciones por la tempograda de compras generó esa acelerada en la curva. Ese es el mayor riesgo que tenemos en este momento", señaló el infectólogo.

El epidemiológo Alfonso Rosales, por su parte, estimó que el país podría estar a las puertas de la cuarta ola a fines de diciembre o principios de enero.

Según anotó, el comportamiento de la pandemia a escala mundial está conectado con el comportamiento a escala regional. No se pueden ver como dos cuestiones aisladas, pero sí registran ambas una diferencia de tiempo, indicó.

"Hemos salido de la tercera ola, pero se viene otra, porque eso es lo que estamos viendo en Europa. El covid-19 se comporta en un ciclo de más o menos dos meses. Entonces, yo creo que a finales de diciembre o a principios de enero estaríamos esperando la próxima ola en El Salvador", advirtió Rosales.

La variante que sigue predonaminando, según explicaron ambos especialistas, es la delta. No hay indicios de nuevas cepas que sean más agresivas, que tengan mayor nivel de transmisión o velocidad de transmisión, o que tengan una capacidad de ventaja como para desplazar a la delta. Sin embargo, no hay que perder de vista que una estrategia de vacunación se puede venir abajo, si no se acelera el ritmo a fin de lograr la inmunidad colectiva, porque lo que sí puede ocurrir es que nuevas cepas sean más resistentes a las vacunas que existen en la actualidad, alertaron.

Vacunación.Aún faltan 1.7 millones para que toda la población meta tenga las dos vacunas.