Médicos no han recibido bono prometido por Gobierno para los que combaten pandemia covid-19

Médicos, enfermeras y técnicos del área de salud del Hospital San Juan de Dios de San Miguel, denunciaron, ayer, que no recibieron el bono de $150 entregado por el gobierno ya que se encuentran bajo la modalidad de servicios profesionales.

Aseguraron, que al igual que el resto del personal médico, tienen más de un mes de estar enfrentando la pandemia del covid-19 y han sido informados por sus jefaturas que deberán de aumentar las horas de trabajo.

"Considero que no es justo que a los demás médicos les den el bono y a nosotros que somos los que estamos atendiendo a los sospechosos del covid-19 no nos den nada. Conozco varios médicos que no ven a los pacientes de covid y han recibido el bono y nosotros solo porque no tenemos plaza fija, no aplicamos ", denunció un médico, quien pidió no ser identificado, por temor a represalias.

Otro médico se quejó porque su salario lo recibe cada tres meses. Aseguró que sus gastos se han incrementado, ya que se ha visto obligado a alquilar un apartamento amueblado, ya que teme llegar a su hogar y llevar el virus a su familia.

"Los que estamos por servicios profesionales nos pagan a los tres meses. En lo personal me encanta mi trabajo, pero me indigna que el bono se lo dieron a los que no están viendo a las personas con covid-19. Yo veo pacientes sospechosos y tengo miedo ver a mi familia y llevarles el virus", lamentó el galeno.

Además, los denunciantes se quejaron por la falta de estabilidad laboral en el hospital migueleño. Añadieron que desde hace dos años están buscando obtener una plaza fija por Ley de Salario, pero hasta la fecha no les ha sido posible.