Médicos reiteran vacuna contra covid no causa enfermedad

El especialista Iván Solano, médico infectólogo y miembro del Comité Asesor en Prácticas de Inmunizaciones (CAPI), señala que la vacuna no es causante de la enfermedad del coronavirus. "Un principio básico de toda vacuna es que no transmite la enfermedad contra la que le está protegiendo, incluyendo la del covid", dice.

El especialista dice que los casos donde una persona ha recibido la vacuna y a los pocos días resulta positiva a la enfermedad ocurren porque ya estaba infectado al momento de recibir la vacuna y la enfermedad se encontraba en periodo de incubación, o se contaminó en días posteriores, cuando el organismo aún no había fabricado los anticuerpos.

"Recordemos que la vacuna contra el covid tarda un promedio de 14 días en producir los anticuerpos, de tal manera que no es prudente pensar que por recibir la vacuna inmediatamente ya tengo la protección. No, la vacuna no tiene un efecto inmediato, ella activa un proceso donde tienen que pasar en promedio 14 días para adquirir la protección y esa se refuerza con una segunda dosis", dice Solano.

Dado que el país solamente ha recibido hasta esta fecha 53,600 dosis de vacunas contra el coronavirus y no se han aplicado todas, el infectólogo urgió a la ciudadanía a continuar con las medidas de bioseguridad: uso de mascarilla, lavado constante de manos, distanciamiento físico, mantener la ventilación de los lugares y evitar multitudes.

"Lo ideal es que las personas, aunque reciban la vacuna continúen manteniendo las medidas de bioseguridad. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos acaba de informar que por lo menos hasta cuando las personas hayan recibido las dos dosis podrían dejar la mascarilla, pero nosotros no podemos bajar la guardia solo con una dosis", determinó Solano.

El infectólogo explica que una dosis de la vacuna, tal y como se está aplicando en el país, brinda niveles de protección variables que dependen de las particularidades de cada persona.

Solano explica que aún al recibir ambas dosis los niveles de protección contra el coronavirus son altos pero no "infalibles".

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), otra razón para que las personas vacunadas mantengan el uso de cubrebocas es que aún no hay estudios que sustenten que no serán propagadores de la enfermedad.

"Como la vacunación es relativamente reciente aún no se dispone de datos pertinentes relacionadas al efecto de la vacuna en la transmisión o excreción del virus", ha dicho al respecto la OMS.

La entidad reconoce que si bien es cierto que ninguna de las vacunas disponibles en el mercado contra el coronavirus previenen la enfermedad en un 100%, todas previenen los casos graves de la enfermedad, por lo que es importante acceder a la vacunación tan pronto como esté disponible en cada país.