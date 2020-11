Médicos reportan alza en los casos de covid-19 en El Salvador

Médicos y especialistas reportan un incremento en la demanda de consultas por covid-19 en el sector privado durante las últimas semanas. El Ministerio de Salud (MINSAL), que tiene el monopolio de las cifras oficiales sobre la pandemia en El Salvador, ha dado informes intermitentes y aún no reporta que haya un rebrote.

“Las cifras oficiales no están reflejando la situación”, dijo el Dr. Jorge Panameño, médico infectólogo. “Desde la práctica privada he visto un incremento notable en los casos, aunque aún no llega a los niveles que tuvimos en lo peor de la pandemia”, agregó.

La falta de datos oficiales actualizados dificulta el monitoreo de la pandemia, comentó Panameño.

Óscar Picardo, investigador del Observatorio Covid-19 de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), indicó que, por ejemplo, hace dos semanas se aplicaron 500 pruebas en el municipio de San José Villanueva, y salieron 44 contagios confirmados. “Es una cifra alta, pero no la reportaron en el sitio del Gobierno. Algo raro sucede”, afirmó.

Señaló que es preocupante que el MINSAL no esté actualizando los datos, y recordó que es algo que se ha repetido varias veces en octubre y noviembre.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, ha dicho que el retraso en la actualización de las cifras se debe a la cantidad de pruebas que deben procesar a diario.

El Salvador vivió lo peor de la pandemia a mediados de año, cuando el Gobierno reportaba más de 400 casos diarios. Entre agosto y septiembre bajaron a menos de 100, y recién en octubre la cifra diario volvió a subir, a entre 170 y 190.

Los especialistas señalan que hay dudas sobre la veracidad de los datos que da el Ejecutivo, y critican que la información sobre las pruebas de covid-19 y sus resultados incluso se hayan declarado como información reservada.

También dudan de la estrategia para la toma de pruebas. “La búsqueda activa de casos no está definida. No hay una ruta definida para la toma de muestras”, dijo el Dr. Ricardo Lara, epidemiólogo y salubrista.

Coincidió con el Dr. Panameño en que actualmente se presentan menos cuadros graves de la enfermedad, lo que no significa que no se siga esparciendo. “La semana pasada, de 14 pruebas que tomaron al personal de salud, 10 salieron positivas y son asintomáticos, hay una alta presencia del virus circulando”, agregó.