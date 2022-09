Médicos salvadoreños resienten limitada capacitación sobre viruela símica

El primer caso de viruela símica se confirmó esta semana en El Salvador, pero sindicatos del sistema de salud público y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) afirman que la divulgación de la información sobre el manejo de casos comprobados y sospechosos sigue siendo deficiente.

En una rueda de prensa ofrecida ayer al salir de una entrevista televisiva, el titular del Ministerio de Salud (MINSAL), Francisco Alabi, aseguró que hasta el 30 de agosto, día en que se confirmó el primer contagio, habían capacitado a más de 3,360 trabajadores de la salud, de oficinas sanitarias y otras instituciones del Estado públicas y privadas.

Sin embargo, los sindicatos dijeron desconocer las capacitaciones que, según Alabi, está impartiendo el MINSAL.

"Hasta el momento capacitaciones no nos han dado, solamente nos han dado esa normativa (lineamientos). A nosotros prácticamente en una semana de agosto nos la mandaron, pero de ahí para allá no hemos recibido ninguna información de capacitaciones ni nada de eso", indicó el doctor Luis Rodríguez, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD). En la misma línea, el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS), el doctor Rafael Aguirre, aseguró que en el Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico han sugerido capacitaciones en línea, incluso subirlas a la página web del Seguro Social para que los trabajadores las descarguen, porque aseguró que hasta ahora, lo único que han recibido del Seguro Social es un listado de diagnósticos diferenciales y un flujograma. "Ahí menciona que el paciente va a ser evaluado, si cumple criterio de caso va a ser aislado, pero no dicen en qué área se va a aislar", apuntó el médico.

También señaló que a pesar que ya tienen experiencia con una enfermedad introductoria como el covid-19, es necesario conocer los espacios que serán utilizados para la cuarentena de 21 días que establecen los lineamientos del MINSAL.

El titular de Salud aseguró ayer, sin detallar el lugar, que la cartera a su cargo ya habilitó espacios en los hospitales de la red pública para recibir a pacientes contagiados con la viruela símica que necesiten ingresos hospitalarios. Explicó que la viruela del mono no es una "enfermedad exenta de complicaciones" y por eso "hay cuartos designados en todo el territorio, diferentes áreas para poder tener esa contención o ese aislamiento". Agregó que "dependiendo de la zona occidente, oriente o la zona central, hay áreas hospitalarias ya, de encloses de aislamiento, en los cuales contienen sistemas de ventilación particulares. No pone en riesgo a otros pacientes".

El secretario de Organización de SITRASALUD dijo haber consultado en cinco departamentos del país sobre los cuartos mencionados por Alabi y el único que identificó hasta ayer está en el hospital psiquiátrico de Soyapango. "En el área del gripario del hospital de Soyapango están habilitando un área para los pacientes positivos de viruela símica. Es el único que ha reportado algo, los demás no reportan nada", indicó Rodríguez.

Alabi también aseguró que los casos de viruela símica serán "más fácil de manejar" en los hospitales en comparación al covid-19, porque la transmisión de la enfermedad es diferente.

Finalmente, Rodríguez valoró que las autoridades de salud deberían estar capacitando al personal médico y educando a la población sobre la enfermedad.