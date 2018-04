Médicos salvadoreños se capacitaron en radioterapia en Taiwán

Évelyn Margarita Hernández, Rolando Fabricio Girón y Lee Bairon Nerio son tres de los cuatro médicos salvadoreños que estuvieron los dos últimos años capacitándose en las más avanzadas técnicas de radioterapia en el Hospital Chi Mei de China (Taiwán) y formarán parte del equipo médico que brindará atención en el Centro Nacional de Radioterapia.

Tanto Hernández como Girón se desempeñaban como médicos residentes en el Hospital San Rafael antes de viajar a Asia y Nerio como médico residente del área de Oncología del Hospital Rosales.

Los tres recibieron el entrenamiento completo, como lo recibe un residente en Taiwán.

Nerio, quien además tiene estudios en Oncología Clínica, explicó que en El Salvador suele ser utilizada la cobaltoterapia, “pero gracias a Dios vamos a empezar con algo nuevo, con un tipo de radiación con fotones y que puede cambiarse, independientemente del tipo de paciente, a otro tipo de rayos que serían electrones”.

“En el mundo, el cobalto ya no se ocupa, pero nuestro sistema de salud público no tenía terapias con acelerador lineal, o sea con fotones; hoy los pacientes ya no van a sufrir los efectos adversos de la radiación y tendrán tratamientos más específicos”, enfatizó Girón.