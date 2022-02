Médicos urgen reglamento para ley Nacer con Cariño

El sábado 19 de febrero entró en vigencia la Ley Nacer con Cariño para un Parto Respetado y un Cuidado Cariñoso y Sensible para el Recién Nacido, pero aún no existe un reglamento. Para la Asociación de Ginecología y Obstetricia de El Salvador (ASOGOES), el reglamento es clave para poder interpretar adecuadamente la nueva legislación.

Desde que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, en agosto del año pasado, distintas organizaciones se han pronunciado para hacerle observaciones, entre las que destacan la regulación de 14 procedimientos médicos: tactos vaginales, tricotomía, enemas, restricción de líquidos, venopunciones innecesarias, dilatación innecesaria del periné y el cérvix, restricción de movimiento, amniotomía, dilatación manual del periné, episiotomías, revisión manual del periné, maniobra de Kristeller, separación de membranas manual dentro del útero materno y corte temprano del cordón.

Acatar esa regulación, a juicio de la ASOGOES, dependerá de la interpretación de cada doctor: sus criterios profesionales pueden variar, precisamente por cómo está redactada y ante la ausencia de un reglamento, valoró el presidente de la ASOGOES, Juan José Guzmán Terán.

Consultado sobre si es viable su implementación tal y como está redactada en cuanto a esos 14 procedimientos específicos o si, por el contrario, limita el actuar de los médicos a la hora de atender los partos y pone en riesgo vida de madres e hijos, Guzmán Terán afirmó que, en ese apartado "se entiende que si alguno de estos procedimientos son necesarios o están debidamente justificados, se debe informar a la mujer el porqué de su realización".

Aunque reconoció que los médicos deben contar con la autorización de las mujeres para realizar dichos procedimientos y aunque trajo a cuenta que todo ello ya está enlistado en un documento de la Organización Mundial de la Salud para garantizar experiencias positivas en sus partos, el especialista apuntó que si no se educa a las mujeres, a sus familias y al personal de salud, con estas regulaciones, vigentes desde el sábado recién pasado, "se puede limitar el actuar médico y con ello poner en riesgo la vida del binomio madre-hijo".

"Es por ello que se vuelve necesaria la redacción y divulgación del reglamento para la aplicación de la ley, lo cual idealmente debe realizarse de manera consensuada con todos los actores , sin excepción, involucrados en la educación, atención y acompañamiento de la gestante", insistió el presidente de la ASOGOES, que criticó en septiembre del año pasado que la Asociación no fue llamada para ser consultada y poder así hacer aportes durante la elaboración de esta ley.

Consultado además sobre el apartado que establece el derecho de los recién nacidos a no ser sometidos a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia, salvo consentimiento, manifestado por escrito, de sus representantes legales, el médico también valoró que esto está sujeto a interpretación, puesto que deja la puerta abierta al consentimiento de familiares.

"Por este tipo de redacción, que da lugar a dualidad de interpretaciones, reiteramos que es necesaria la redacción y divulgación del reglamento de aplicación de la ley", dijo.

LEY CON BUENAS INTENCIONES, PERO CASI "INSERVIBLE"

Por otra parte, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, reiteró que "esta ley no reconoce que en El Salvador hay embarazos impuestos a adolescentes; no reconoce la realidad de embarazos no deseados; no reconoce la violencia obstétrica, que es la que están enfrentando las mujeres pobres cuando llegan a los hospitales a parir; y no reconoce el problema de que en los últimos dos años ha bajado el uso de anticonceptivos en el país". Por ello, atajó: "Lamentablemente, es una ley que va a servir de poco".

A sus valoraciones se sumaron la del presidente de la ASOGOES, quien añadió que esta ley no resuelve los problemas sanitarios de fondo que tiene el país con respecto a salud sexual y reproductiva.

"No cuenta con estrategias que busquen prevenir el embarazo en adolescentes. Todavía existe una deuda de acceso a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva predominantemente en el área rural, pues no hay un plan integral de educación por parte del Ministerio de Educación para que las niñas, niños y adolescentes aprendan conceptos básicos sobre los derechos sexuales y reproductivos en el desarrollo de los programas escolares; por lo cual, no cabría hablar de ‘nacer con cariño’ o de acceder a un ‘parto respetado’ por parte de una mujer que haya sido violentada sexualmente, o de una niña embarazada que llegue a tener su parto a los establecimientos de salud", criticó Guzmán.