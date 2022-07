Médicos ven poca mejora en sistema de salud

Por tercer año consecutivo, este 14 de julio se conmemora el Día del Médico en El Salvador en medio de la pandemia del covid-19 y a juicio del personal que ha estado enfrentando esta crisis sanitaria, las condiciones no han mejorado.

Una encuesta reciente del Movimiento por la Salud "Dr. Salvador Allende" (ALAMES) señala que el 46 % de los médicos dice no haber percibido mejoras en la infraestructura de sus lugares de trabajo y principalmente en las zonas donde atienden las infecciones respiratorias agudas (IRAS), mientras que el 40 % respondió que muy pocas. Es decir, cuatro de cada cinco reportó pocas o nulas mejoras.

Según esa misma encuesta, el 82 % dijo no sentirse seguro en los griparios o donde se atienden IRAS y el 69 % aseguró que no se están cumpliendo los lineamientos sobre seguridad y salud ocupacional en su lugar de trabajo.

Según ALAMES, un total de 244 profesionales de la salud han fallecido por covid-19 y a pesar de que en septiembre de 2020 la legislatura anterior avaló - sin los votos de GANA - una ley para entregar una compensación económica a estas familias dolientes, el Gobierno sigue sin cumplir con esta obligación.

"No se las han entregado (la compensación)", confirmó Luis Rodríguez, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Salud (SITRASALUD). El doctor agregó que el MINSAL tampoco ha vuelto a reunirse con los familiares.

Además de señalar carencias en sus lugares de trabajo, los médicos hablan de "persecución" por hacer denuncias públicas sobre las condiciones del gremio bajo la administración de Nayib Bukele. Todos los doctores que conversaron con LA PRENSA GRÁFICA solicitaron anonimato por temor a represalias.

"Ya no podemos ni asociarnos. Algunos compañeros se han querido sindicalizar y se les ha coartado ese derecho. Para elecciones populares del Consejo Superior de Salud Pública, de la Junta de Vigilancia, de la Comisión de Servicio Civil, los llevan como borreguitos a votar por la planilla que les conviene. Y, si estás en contra, no te dan permiso para ir a votar", aseguró un representante de ALAMES Margarita Posada. Afirmó que han despedido a personas por opinar y su reinstalo se ha logrado por presiones sindicales.

No hay plan

También señalaron con preocupación que hasta la fecha se desconoce el plan nacional de salud, que ha sido declarado como información reservada por el Ministerio de Salud (MINSAL).

"No tenemos claro el rumbo que la salud lleva en el país. No hay un plan quinquenal o por lo menos no lo conocemos", aseguró el vocero de ALAMES Margarita Posada. "En todas las instituciones gubernamentales siempre hay un plan quinquenal, y en todos los gobiernos anteriores siempre se tuvo uno en el Ministerio de Salud para desarrollar las acciones dentro de esos cinco años; pero nosotros ahorita no sabemos qué rumbo vamos a llevar. Ya llevamos tres años de gobierno y no sabemos, en materia de salud, hacia qué vamos: si hacia la parte preventiva, si hacia la parte curativa o la parte especulativa. No hay metas a alcanzar, solamente es como si fuéramos apagafuegos", lamentó. Por ejemplo, dijo, si se incrementa el dengue, se vuelcan todos los recursos a esta enfermedad; si hay un pico de covid-19, las autoridades ordenan enfocarse en la vacunación.

"En los programas preventivos, de embarazos, de niñez, no sabemos qué rumbo se quiere tener", agregó.

Un representante de ALAMES Dr. Salvador Allende, quien también pidió anonimato, coincidió en que la falta de un plan es preocupante: "No sabemos hacia dónde vamos, no sabemos cuáles son las políticas que se van a implementar ni cuáles son las que se están implementando. No sabemos cuáles son las estrategias para prevenir las enfermedades, y no solo las emergentes sino también las crónico-degenerativas", subrayó. "Sería bueno que lo dieran a conocer, para que toda la gente sepa cómo se van a implementar las acciones", insistió.

En este momento, en el que El Salvador está experimentando la quinta ola de la pandemia por covid-19, hay "una gran cantidad de personal de salud incapacitado", lo que se está traduciendo en un incremento en las jornadas laborales, turnos nocturnos y, por ende, cansancio en la salud física y mental de todo el personal sanitario, no solo de los médicos.

Estas quejas también se escuchan en el Hospital El Salvador (HES). "Ya no somos héroes", dijo esta semana una fuente médica, quien también habló bajo anonimato por temor a represalias. "Ya casi es el Día del Médico, y el hospital nos debe tres meses de nocturnidades", agregó. Explicó que una nocturnidad de siete turnos implica un poco más de $120, pero ahora hay más jornadas de noche.

El HES se creó inicialmente para atender los casos más graves de covid-19; sin embargo, desde hace un mes ha comenzado a recibir a pacientes de otras patologías. Desde el mes pasado, relató la fuente, cambiaron los horarios y ahora deben completar turnos de 10 a 14 horas, "el doble de los que hacíamos al inicio".

La apertura del hospital a pacientes que no son de coronavirus ocurrió mientras El Salvador se encuentra inmerso en la quinta y trabajadores del HES han confirmado un incremento en el ingreso de pacientes. El martes se contabilizó un aproximado de 60 hospitalizados y de estos cerca de 30 se encontraban en cuidados intensivos. Mientras tanto, el MINSAL ha seguido con los traslados de personal, reveló el médico. "Los últimos son 15 médicos al hospital de Sonsonate y personal de enfermería va tres meses a cubrir el hospital Saldaña de nuevo", indicó.