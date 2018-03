Medidas de austeridad no alcanzan a la Asamblea ni a la CSJ

Lee también

El Gobierno propuso la semana pasada emitir un decreto de austeridad en el que plantea disminuir gastos hasta por $51 millones después de congelar plazas, y que los funcionarios del Ejecutivo y autónomas que ganan más que el presidente de la República se deben bajar el salario, esto para darle más liquidez a las finanzas públicas y atendiendo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).Sin embargo, estas medidas no alcanzan a la Asamblea Legislativa ni al Órgano Judicial, tampoco a las alcaldías, porque son a escala del Ejecutivo. El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo ayer que el Gobierno tampoco puede emitir un recomendable a estos o dar una ley general para regular sus gastos.“El Gobierno no lo puede hacer, eso ya corresponde a Asamblea Legislativa, esto es un decreto ejecutivo que corresponde a la esfera del Órgano Ejecutivo. En las finanzas de esos otros el Estado no puede meterse. Una iniciativa de ley podría presentarse, pero en realidad las finanzas de la Asamblea, la Corte, por ejemplo, eso ellos mismos hacen su presupuesto”, expresó el funcionario.Además, Lorenzana aseguró que el Gobierno no da sobresueldos a los funcionarios, ante señalamientos de que habría que verificar si les entregarán esa compensación económica al bajar los salarios. El funcionario achacó esa práctica a los gobiernos de ARENA.“Nosotros no lo estamos haciendo, simplemente ellos lo hicieron antes, y creen que nosotros lo hacemos”, indicó Lorenzana.El año pasado, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rodolfo González y Sídney Blanco revelaron que en la Presidencia de la República habían funcionarios que recibían sobresueldos, sin tener ningún control. Señalaron que aparentemente esta práctica se daba ante el bajo salario que recibían o aspiraban a tener como funcionarios.