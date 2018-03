Medidas de austeridad serán solo para el Ejecutivo: Milena Calderón

Luego de la reunión sostenida este día con el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y los demás partidos políticos de El Salvador, la diputada del partido ARENA, Milena Calderón, dijo que habían acordado formar una subcomisión para estudiar las posibles reformas de leyes relacionadas con la evasión fiscal, así como también el presidente les aseguró que los recortes de gastos irían solo para el Ejecutivo.



La diputada del partido opositor expresó que, según el GOES, las medidas de austeridad se aplicarán solo al Ejecutivo, así como también aseguró que, como partido opositor, solicitarán que se haga una reforma al presupuesto 2017 para establecer las reducciones de gastos. Sin embargo, Calderón dijo que la Asamblea Legislativa debería “dar el ejemplo” en el tema de reducción de gastos y austeridad.



La parlamentaria dijo también que, como ARENA, no aprueban más deuda sino hay un cumplimiento de revisar el presupuesto para reducción más los gastos, así como también exigen que el GOES presente el decreto con detalles de disminución de gastos, como los salarios.



Por su parte, Roberto Lorenzana, secretario técnico de la Presidencia, dijo que será el consejo de ministros el que aprobará el decreto de austeridad, a pesar de los señalamientos de ARENA sobre la inexistencia de dicho decreto. “Realmente el decreto dice textualmente: que nadie va a ganar más que el Presidente. Después se tiene que verificar eso. Para qué se va a poner el listado de cada persona”, expresó tras finalizar una reunión con los partidos políticos en Casa Presidencial.



Lorenzana también dejó en claro que algunas reformas para combatir la evasión fiscal les podría significar en 3 años el 1 % y que el decreto de austeridad no puede dar el nombre de los funcionarios que ganarán menos que el Presidente de la República.



Durante la horas de la mañana, Lorenzana, dijo esta semana que hoy discutirán la propuesta de reformas al sistema de pensiones, una Ley de Cobro Coactivo que busca combatir la evasión fiscal e incrementar los ingresos del Estado, y otras medidas de austeridad.



Sin embargo, ARENA y GANA dijeron que no están de acuerdo en que la reforma de pensiones se discuta en privado. El jefe de ARENA, Alberto Romero, también les recomendó ayer a los secretarios generales de los partidos que abordaran el tema del impago de dos meses del FODES.