“Medio Millón” no justificó movimientos bancarios: FGR

La pericia contable que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer en la audiencia preliminar en contra de José Misael Cisneros, alias “Medio Millón”, su hermana Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez y su cuñado Rafael Eduardo Ardón Romero, acusados del delito de lavado de dinero y activos, reveló que movieron millonarias sumas de dinero en el sistema bancario que no lograron justificar.La Fiscalía detalló que el empresario Ardón Romero movió en sus cuentas bancarias más de $41 millones entre 2008 y 2013. En el mismo período, la esposa del empresario y hermana de “Medio Millón” movió más de $2 millones.En el caso de José Misael Cisneros, la Fiscalía dijo que lo único que encontró fue que en el mismo período canceló varias tarjetas de crédito, que sumaban una deuda de $28,000. Asimismo, adquirió tres inmuebles por un valor total de $53,000.De acuerdo con los análisis de la Unidad Especializada de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, la cancelación de las tarjetas y la compra de los tres inmuebles no coincidieron con los ingresos y las ganancias de “Medio Millón” durante esos años, a través de su negocio de venta de vehículos.“Lo único que podemos decir es que este día (ayer) hemos explicado la pericia contable, en la que se establece que los movimientos en las cuentas bancarias de los imputados no tienen justificación”, dijo escuetamente el fiscal del caso.El abogado de Sandra Cisneros, Misael Rivas, dijo que la Fiscalía no presentó nada nuevo, en comparación con lo que presentó durante la audiencia inicial. Además, dijo que la cantidad que la Fiscalía había señalado para su cliente era incorrecta, ya que la única cuenta que la hermana de “Medio Millón” tenía era la que utilizaba para cobrar su salario en una de las empresas de Rafael Ardón.“Aquí se está procesando a Sandra Cisneros solo por su vínculo familiar con José Misael Cisneros. Ella no tiene que justificar nada, ya que los $78,000 cuestionados son los que recibió como salario en la empresa de su esposo, en la que trabajaba. No es más que eso, $78,000”, dijo el defensor, a pesar de que la Fiscalía insiste en que en el peritaje contable encontró que ella movió más de $2 millones.“Medio Millón” ya había sido señalado en 2013 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como cabecilla de una organización terrorista, por su vinculación con la pandilla MS-13.En 2016, José Misael Cisneros fue absuelto de la acusación de varios homicidios. La razón por la que fue sobreseído fue porque los testigos no se presentaron a declarar en su contra. A pesar de eso, Cisneros quedó detenido en el penal de máxima seguridad por el caso de lavado. La resolución se dará el próximo miércoles.