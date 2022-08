Megacentro de Vacunación covid-19 cierra operaciones entre incertidumbre

Enfermeras, médicos y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron a decenas de salvadoreños este 28 de agosto en el Megacentro de Vacunación, ubicado en el extinto parqueo del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), que cerró sus puertas a partir de este domingo, en medio de críticas e incertidumbre.

Los trabajadores del vacunatorio sonríen y atienden a cada familia que llega a las instalaciones, donde el Gobierno prometió construir un hospital de primer nivel. Algunos llegan en sus vehículos, mientras que otras familias caminan desde la parada de autobús en busca de la vacuna contra el covid-19. La fila avanza rápidamente entre los pasillos blancos, de una infraestructura cuya función aún no ha sido definida por el Ministerio de Salud (MINSAL).

“Aquí venían familias completas antes a buscar las primeras dosis y hasta hoy (ayer) algunos solo buscaban la dosis de refuerzo”.



Personal médico, megacentro de vacunación

"La gente sabía que podía venir desde las 7:00 de la mañana, aquí venían familias completas antes a buscar las primeras dosis y hasta hoy (ayer), algunos solo buscaban la dosis de refuerzo", explicó Beto, uno de los empleados del vacunatorio a LA PRENSA GRÁFICA.

El trabajador de salud aseguró sentirse triste de abandonar las instalaciones del exparqueo de CIFCO porque todos los empleados de salud que laboraban en el recinto ya tenían una rutina definida desde la 7: 00 a.m. hasta las 3:00 p.m., cuando recibían a los últimos pacientes. Lo cierto, dice, es que cada vez eran menos los que buscaban inmunizarse.

De acuerdo con el trabajador, diariamente recibían más de 900 personas, entre gente de la tercera edad, jóvenes y adultos, un número mucho menor al que registraba el Gobierno hace algunos meses en el principal vacunatorio del país.

"El vacunatorio ha estado funcionando normal y hoy todos vamos a regresar a las unidades de salud, algunos trabajaban en la Unidad de Salud Barrios, San Jacinto, San Miguelito, eso es lo que sabemos que va a pasar", afirmó.

Otro empleado del Megacentro de Vacunación, que habló bajo la condición de anonimato, explicó que a partir de este 29 de agosto, las personas que busquen un refuerzo de la vacuna o que decidan colocarse el fármaco por primera ocasión pueden ir a los centros médicos cercanos.

"Las vacunas las colocarán en cualquier unidad de salud, la población puede ir a la unidad más cercana a su vivienda porque las vacunas siempre van a haber, no hay que alarmarse. Incluso pueden llamar a pedir información al 132", dijo el trabajador de la salud.

Además, el empleado añadió que las vacunas que estaban resguardadas en el Megacentro serán enviadas a la Unidad de Salud Barrios. En este vacunatorio solo estaban colocando Sinovac para la población adulta.

INCERTIDUMBRE Y CONFUSIÓN

Pedro García, quien llegó desde las 9:00 de la mañana se mostró confundido ante el anuncio del cierre del Megacentro de Vacunación. García cuestionó a los empleados del recinto en qué lugar podrá colocarse las vacunas que le hacen falta.

"Yo vi en las redes que van a cerrar el Megacentro pero no sé ¿cómo vamos a hacer ahora para ponernos la vacuna que falta de las tres dosis? ya me dijeron que unidades de salud pero no sé si en todas las clínicas, creo que deberían informar más claramente a la gente", dijo García.

“Las vacunas las colocarán en cualquier unidad de salud, la población puede ir a la unidad más cercana a su vivienda”.



Empleado, megacentro de vacunación

Asimismo, Mariana Anaya, una adulta de unos 60 años de edad que visitó el Megacentro aproximadamente a las 10:00 a.m., también dijo estar confundida.

"Lo que yo sé es que voy a tener que buscar donde ir a ponerme la vacuna, eso es lo único que yo sé y hay que esperar creo, para que nos informen cuáles van a ser los horarios de vacunación en las otras clínicas", acotó Anaya.

El Megacentro de Vacunación fue inaugurado oficialmente la noche del 12 de abril de 2021. Según el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, este recinto tenía la capacidad de inocular hasta 10,000 personas diariamente. En la práctica, ya no se requería este volumen.

El centro de vacunación era la fase tres del Hospital El Salvador, edificada en el estacionamiento del ex CIFCO. Este recibió en primer lugar a adultos mayores.

La tarde del pasado 26 de agosto, sin dar explicaciones sobre el futuro del vacunatorio, el Ministerio de Salud (MINSAL) anunció el cierre del recinto, que dejará de ofrecer el fármaco contra el covid-19 a partir de hoy, 29 de agosto.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el MINSAL se limitó a informar que el domingo sería el último día en que la población podrá vacunarse en el lugar, aunque las jornadas continuarán en las unidades de salud y del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD).

Las operaciones en el megacentro iniciaron con problemas logísticos. En el primer día de operaciones de dicha instalación, cientos de personas se aglomeraron a la espera de ser trasladados desde distintos puntos de la capital y fuera de San Salvador para recibir la vacuna.

“Lo que yo sé es que voy a tener que buscar donde ir a ponerme la vacuna, eso es lo único que yo sé, y hay que esperar creo para que nos informen”.



Mariana Anaya, paciente de vacunación

De acuerdo con autoridades del MINSAL, el Gobierno buscaba hacer la vacunación masiva contra el covid-19 en el Megacentro.

Una investigación de LA PRENSA GRÁFICA publicada en junio de 2021, basada en documentos de la Corte de Cuentas de la República (CCR) reveló que el ente contralor identificó más de 50 irregularidades en la construcción del llamado edificio 3 del Hospital El Salvador (HES). La Corte encontró que el Gobierno tramitó permisos para un edificio temporal que terminó costando $19.3 millones, superando lo destinado a las primeras dos fases del HES, que funcionan en los pabellones del ex CIFCO.

Además, "el MOP y MINSAL usaron indebidamente los recursos provenientes del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) por un monto total de $8,580,845.34 en el proceso de construcción de un edificio de tres niveles y no para la construcción del Hospital de Especialidades para atención de la Emergencia por COVID-19", dijo la CCR.

16 meses

El Megacentro de Vacunación funcionó por 16 meses desde que lo inauguró el presidente de la República, Nayib Bukele, el 12 de abril de 2021. El Megacentro terminó costando $19.3 millones más, superando lo destinado a las primeras dos fases del HES, que funcionan en los pabellones del exCIFCO.