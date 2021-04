Megacentro de vacunación continúa abarrotado

La aglomeración continuó ayer en el Megacentro de Vacunación habilitado en la tercera etapa del Hospital El Salvador, en lo que antes era el parqueo del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). El Gobierno ha dicho que este punto tiene capacidad para aplicar la vacuna contra el covid-19 a 10,000 personas cada día, pero la logística sigue siendo un problema.

En el segundo día de vacunación en este lugar, gran cantidad de adultos mayores se presentaron por sus propios medios para evitar las aglomeraciones reportadas en el transporte habilitado por el Gobierno el día anterior.

A las 8 de la mañana el vacunatorio comenzó a recibir citados, en su mayoría de la tercera edad, que llegaban puntuales a recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, CoronaVac. En la fachada del hospital un equipo de seguridad, entre fuerza armada y agentes policiales, custodiaban el ingreso al vacunatorio.

Adentro las aglomeraciones continuaron presentes, así como la ausencia de medidas de distanciamiento y bioseguridad. A ello se sumó la dificultad por la ausencia de señalización.

Un grupo de promotores de salud fue desplegado para brindar apoyo logístico y orientar a las personas. "A nosotros ayer nos convocaron para que viniéramos a apoyar en la logística por el desorden que hubo. Somos un grupo que venimos de Quezaltepeque, pero mañana ya nos van a asignar allá un lugar de vacunación", explicó una promotora de salud que no se identificó.

"Yo he pagado particular para venir porque tenía mi cita temprano", dijo Elba Rivas, quien además contó que adentro de las instalaciones el proceso de vacunación fue rápido. Ella expresó que prefirió contratar a alguien para movilizarse debido al caos desatado un día anterior.

Respecto a los puntos de traslado, ubicados en los centros comerciales de Metrocentro, Plaza Mundo, Multiplaza y Plaza Merliot, de Grupo Roble, la afluencia fue mínima en comparación con el primer día.

Un recorrido por tres puntos de transporte evidenció en horas de la mañana una mejor organización y menor afluencia de usuarios.

En el parqueo de la octava etapa de Metrocentro, contiguo a los juegos, no se registraron amontonamientos aunque los citados debían bajar gradas hacia el sótano para abordar los microbuses que los transportarían.

Doña Margarita Elizondo, de 77 años expresó que "el transporte ahora estuvo bien desahogadito, no me costó nada. Fue rápido. Yo vengo desde la calle a losPlanes de Renderos y fui a Metrocentro a agarrarlo; de allá me trajeron pero me voy a ir por mis propios medios porque me sale mejor".

Por otro lado, en el punto de transporte de Plaza Merliot, se brindó orientación constante a los adultos mayores del proceso y se percibió mayor orden en el proceso, pero el tiempo de espera fue de aproximadamente una hora para trasladarse al centro de vacunación. Mientras que en Multiplaza el punto de transporte se mostró desocupado.

La dificultad la vivieron los adultos que buscaron volver a casa por su medios. Ese fue el caso de doña Carolina Cantarero, quien a las 10 a. m. esperaba en las afueras del Museo Nacional de Antropología la Ruta 34 de autobuses que la llevaría hasta Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán.

Una situación similar vivió don Carlos Méndez, de 75 años, "ya me vacunaron pero estoy esperando la (ruta) 79 de Villa Lourdes para irme a mi casa pero cuesta que pase. El policía me dijo hace ratos que me iba a ayudar a subirme a una pero pasó y se le olvidó hacerle parada. Como me cuesta moverme y casi no veo no puedo salir corriendo", contó.