Mejía Alfaro y su obra de 21 años con las comunidades y congregación de la iglesia Elim de Apopa

Los restos del pastor serán sepultados el día viernes en horas de la tarde en el cementerio privado Campoamor, ubicado en Cuscatancingo.

El ataúd del pastor Ricardo de Jesús Mejía Alfaro tiene una cobertura de plástico; los asistentes a su velatorio no pueden levantar la tapa para verlo. El pedido fue de su esposa, Perla Esmeralda de Mejía, quien prefiere recordarlo como "cuando estaba vivo".

La señora no quiere hablar, no quiere referirse al asesinato de su esposo, solo lo deja todo en manos de Dios, de quien espera ya haya recibido a Mejía Alfaro en su seno.

Los restos de Mejía Alfaro fueron llevado este jueves a la 1:45 de la tarde a las instalaciones de la iglesia Elim, ubicada en la colonia Ermita, de Apopa. será sepultado el día viernes en horas de la tarde en el cementerio privado Campoamor, ubicado en Cuscatancingo, ya que el cementerio general de la ciudad de Apopa está colapsado y en malas condiciones.

Este jueves a partir de las 9 de la noche se espera la llegada del Pastor General de la iglesia Elim, ubicada en la colonia Santa Lucía, Ilopango, Mario Vega. El religioso asesinado era amigo de Vega, quien además era su jefe, y era con quien se reportaba para hablar de las obras que se realizaban en Apopa.

Según el hermano Misael Nerio, Mejía Alfaro era el "pastor principal de la zona". Si bien en las iglesias Elim no hay cultos como en otras denominaciones como la iglesia Bautista, iglesia Profética, iglesia del Séptimo Día, "él era quien coordinaba el trabajo del sector", refiriéndose a la zona número 1, del distrito número 9, misma que contaba con 70 células de reunión hasta antes de la pandemia.

Tras la reapertura, se han reactivado 45 células de reunión y oración, gracias al trabajo del pastor, quien el miércoles pasado fue asesinado con armas de fuego a sus 45 años de edad por supuestos miembros de una estructura delincuencial.

Mejía Alfaro aceptó a Jesús en noviembre de 1998 y en noviembre de 2020 fue ordenado como pastor, mientras que en los años anteriores era un coordinador que trabajaba con las comunidades a las que llevaba ayuda y donde visitaba a los enfermos. Él era una persona muy importante dentro de la zona de trabajo". agregó Nerio.

Isabel Cruz de Guillén, coordinadora del trabajo de la Elim, Apopa, dijo que la muerte del pastor es algo "impactante". "El distrito nueve en el que él trabajaba comienza desde los condominios hasta los límites con Aguilares, era una gran zona de trabajo", comentó.



Sobre los motivos que llevaron a los delincuentes a terminar con la vida del pastor no se sabe mucho, o al menos todos prefieren callar cuando se les pregunta sobre el tema.

Mejía Alfaro deja en la orfandad a dos hijos: Ricardo Emmanuel, de 12 años, y a Alicia, de 21 años. Ellos junto a su madre, Perla Esmeralda, estaban presentes este jueves en la sala de velación, se mantenían serenos a pesar del luto hablando con los hermanos y recibiendo el pésame por la pérdida de su familiar.

