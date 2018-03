Mejoran calidad de vida con uso de estufas ahorradoras de leña

Lee también

Sesenta y nueve familias de la comunidad Cuyagualo, de Izalco, Sonsonate, fueron beneficiadas con igual número de estufas ahorradoras de leña entregadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del Programa Amanecer Rural de la Dirección General de Desarrollo Rural.Cecilia Martínez Bernabé, coordinadora del Programa Amanecer Rural, manifestó que la entrega de las estufas es el resultado del trabajo conjunto de la comunidad, municipalidad e instituciones del gobierno central.Detalló que Amanecer Rural es un programa que desarrolla el MAG a escala nacional y es financiado a través de préstamos para potenciar la producción en las distintas cadenas, con énfasis en el tema de mercado, así como el desarrollo económico local para mejorar las condiciones básicas y la calidad de vida de la gente.“Paralelo a las inversiones y los procesos productivos, estamos invirtiendo en proyectos sociales porque queremos que en los territorios se vea ese cambio no solo económico, sino social”, aseguró.“Felicito a la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) Cuyagualo por su gestión e insistencia, mediante las cuales se logró este esfuerzo sostenible, que la gente aprovecha haciendo buen uso de las estufas ahorradoras de leña”, expresó la representante del MAG.El alcalde José Alfonso Guevara Cisneros expresó: “En nombre del pueblo de Izalco, mis sinceros agradecimientos al Programa Amanecer Rural y al MAG por darnos la oportunidad de invertir en el municipio. Esperamos seguir trabajando, haciendo el mejor uso de estos recursos”.Edenilson Trampa, presidente de la ADESCO, manifestó que recibir las estufas es un triunfo de la comunidad que valió la pena. “Nos ha dejado una gran experiencia y las mujeres ya no se están quemando como antes, no huelen a humo y no contaminan el medio ambiente”, señaló el jefe municipal de Izalco.“Quiero agradecer al MAG y al Programa Amanecer Rural por brindarnos este apoyo tan especial, y en nombre de las 69 beneficiarias de estas cocinas, les doy las gracias. Esperamos en el futuro cubrir a las otras familias y ya no tener más contaminación”, declaró Rosa Elena Marroquín, beneficiaria de una estufa ahorradora de leña.“Estamos cocinando, haciendo buen uso de las cocinas”, testificó Rosa Elena Marroquín.