Menores detenidos por extorsión aumentaron un 120%, afirmó Fiscalía

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, aseguró este día en una entrevista televisiva en Canal 21 que se crearía la Coordinación Nacional de Extorsiones en los próximos días. Esto, según el fiscal, ante el alza de este delito en El Salvador y a la falta de un “mejor criterio” en las estrategias empleadas para combatirlo hasta el momento.“En este mes nombraré al Coordinador Nacional de Extorsiones, haremos enfoques para combatir los diferentes tipos de extorsiones que se producen en El Salvador”, declaró Meléndez, agregando que “trabajaremos más de cerca con la Policía Nacional Civil (PNC) para formular mejores estrategias en el combate a este delito”.Según Meléndez, las denuncias a nivel nacional por delitos de extorsión han aumentado un 6.27% en los últimos meses. Además, los menores detenidos por este crimen aumentaron un 120%, con respecto a los años anteriores. “Las estrategias empleadas hasta el momento no están funcionando y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso, la Fiscalía va a intervenir con más intensidad en esta lucha”, expresó.Para el fiscal Meléndez, la institución hace lo que puede con los recursos que tiene, ya que “los recursos que tenemos no son suficientes, pero no podemos detenernos en nuestras labores”. “En este trabajo me estoy poniendo en el filo de la navaja y estoy arriesgando mi vida, pero este país vale la pena”, dijo el fiscal.