Mensajes de san Romero presentes dos veces en el acto de bienvenida de JMJ

Francisco no lo mencionó. Francisco solo citó: "El cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay que cumplir, de prohibiciones. Así resulta muy repugnante". Es la homilía de san Óscar Romero del 6 de noviembre de 1977. Solo dijo "un santo de estas tierras".

Lo puso de ejemplo a la curia por la mañana (ver nota aparte) y a los jóvenes por la tarde. Pero tuvo otro momento en el acto de bienvenida a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), cuando lo presentaron como uno de los patrones. Enrique Menjívar, un joven salvadoreño, dijo que era "un pastor que acompaña, que da la vida. Sabemos que ruega por la paz, la violencia no es el camino", dijo.

El sumo pontífice dijo a los jóvenes reunidos en la plaza Santa María de la Antigua, ubicado en la Cinta Costera de Panamá, que tienen que ir "adelante con esa energía renovadora" para despertar la novedad y juventud de la iglesia.

Aseguró que aunque hablan lenguajes diferentes, visten ropas diferentes y los países viven circunstancias diferentes, eso no les impidió reunirse. "Cada uno de nuestros pueblos ha vivido historias y circunstancias diferentes. ¡Cuántas cosas nos pueden diferenciar! Pero nada de eso impidió poder encontrarnos, tantas diferencias no impidieron poder encontrarnos y divertirnos juntos. Ninguna diferencia nos paró", expresó.

Dijo que no escucharan a los que en sus discursos se empeñan en hablar de excluir y expulsar "a los que no son como nosotros. Como en varios países de América decimos, no son GCU: gente como uno. Todos somos gente como uno, todos con nuestras diferencias", explicó. Y citó al papa Benedicto XVI, quien dijo que "el amor verdadero no anula las legítimas diferencias, las armoniza en una unidad superior".

Luego, en su discurso matizó que el demonio es el maestro de la división, pero tiene miedo a los pueblos que caminan unidos. Pero que encontrarse no es pensar todos lo mismo o hablar todos lo mismo, "no, eso lo hacen los loros y los papagayos... Juguemos por tener un sueño en común, eso sí podemos hacerlo, y eso no nos anula, nos enriquece", reiteró el papa.

Y recalcó a los jóvenes que ese mensaje de Romero de que "el cristianismo es Cristo". Y agregó que "es desarrollar el sueño por el que dio la vida: amar con el mismo amor que nos ha amado. No nos amó hasta la mitad, no nos amó un cachito, nos amó totalmente. Nos llenó de amor, dio su vida".

También aprovechó para destacar el amor que une a los jóvenes en esta jornada. "Fíjense que el amor que nos une es un amor que no ‘patotea’ ni aplasta, un amor que no margina, que no se calla, un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso".

Hoy el papa visitará un centro reclusorio de menores y por la tarde participará del viacrucis.