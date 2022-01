Mensualidad de los puestos del nuevo mercado Hula Hula será de $200 dólares, lamentan comerciantes

Son pocos los días que les quedan a los comerciantes de las calles Rubén Darío y Arce, del centro de San Salvador, para seguir vendiendo sus productos donde acostumbran. Aseguran que será hasta 31 de enero que podrán permanecer fuera del nuevo mercado Hula Hula, construido por el exalcalde Ernesto Muyshondt, del partido ARENA, para ordenar y facilitar el paso vehícular y peatonal de las personas que llegan a ese sector.

Finalizado en enero del año 2021, el mercado ha estado funcionando hasta hoy como parqueo, con un costo de $1 dólar la hora, a la vez que se habilitó la zona de negocios de comida preparada, botanas, helados, entre otros. Pero tal como están las cosas en este momento, el edificio de cinco niveles está subutilizado. Cuenta con más de mil puestos para comerciantes y con 370 espacios para parqueos, pero los comerciantes de la zona consideran que alquilar un local ahí es demasiado caro.

Foto: LPG/Jorge Carbajal

"Va a costar $200 al mes y son puestos de 1.90 por 1.90 (1 metro con 90 centímetros), están caros", dijo una comerciante de bolsos y maletines. Las personas prefieren omitir su nombre por temor a represalias, pero según ellos, es inminente que tendrán que abandonar la calle para entrar a los puestos del nuevo edificio comercial que., según el anterior gobierno municipal de San Salvador, tuvo un costo de $34.1 millones de dólares.

En enero del año 2021 se informó que el costó de alquiler mensual por ocupar un puesto sería de $290, pero más reciente las autoridades municipales les han informado que será de $200. Otro comerciante de la calle Rubén Darío dijo que "la mercadería no debe salir del puesto ni colocarse fuera del área que corresponde a cada área de 1.90 por 1.90". Los vendedores no saben hasta el momento cómo o en qué nivel quedarán ubicados.

"No sabemos si vamos para el primer, segundo o tercer nivel, no nos han asignado nada, solo sabemos lo del precio; a ver cómo hacemos, ya que las ventas están malas, en mi caso vendo cuadernos, y los alumnos no están comprando, ya que ya se les dijo que pueden estudiar desde la casa y que siempre van a pasar el grado, aunque aplacen", agregó otro vendedor.

Por el momento, la alcaldía de San Salvador no ha proporcionado información sobre el ingreso de vendedores para finales del mes de enero, ni del proceso y distribución de los mismos en cada uno de los niveles. Una comerciante de ropa de la 1a. Avenida Norte dijo queno tener ninguna información, tampoco sabe si se verá obligada a ingresar al nuevo mercado.

"A nosotros no nos han dicho nada, solo son los vendedores de la Arce y de la Rubén Darío, no creo que alcance para nosotros, ya que no son muchos puestos, así es que vamos a seguir aquí en la calle", explicó. El exalcalde Muyshondt planeaba hacer otros mercados modernos, que serían parte de un organismo a nivel del área centroamericana, que se conocería como Mercados de Centroamérica, con capital público-privado.

El Hula Hula está ubicado entre la 1a. y la 3a. Avenida Sur, y entre las calles Rubén Darío y Manuel José Arce, y ocupa el terreno que tuvo el parque Hula Hula, que con el paso del tiempo se convirtió en parqueo, venta de comida mexicana y de bebidas alcohólicas.

Foto: LPG/Jorge Carbajal