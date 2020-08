Merino evasivo y escueto en interpelación

Por más de once horas se prolongó la interpelación al ministro de la defensa, René Merino, por la participación que tuvo el pasado 9 de febrero cuando pelotones de militares y policías se tomaron las instalaciones del Palacio Legislativo. Pasadas las 9 de la noche, y con 68 votos a favor, se dio terminado el proceso.

Específicamente a Merino se le cuestionó sobre el motivo y las consecuencias que cree que tuvo la presencia militar en la Asamblea. El funcionario no aceptó ninguna responsabilidad por lo que ocurrió, dijo que todo fue un despliegue "mayor" que se hizo para resguardar la integridad física del presidente de la república, Nayib Bukele, y que estuvo a cargo del Estado Mayor Presidencial (EMP).

"El 9 de febrero no hubo ninguna operación militar en esta Asamblea Legislativa, lo que se presentó fue un procedimiento mayor de la seguridad de nuestro comandante general, el señor presidente de la república, y de la población que se encontraba en los alrededores", aseguró Merino a los diputados y se refirió al artículo 3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Estado Mayor Presidencial para justificar que esa es una unidad élite de la Fuerza Armada que está a disposición del gobernante.

Desde el sábado 8 de febrero, la Asamblea y los alrededores de esta estuvieron custodiadas por elementos militares, el ministro justificó que esas son disposiciones que normalmente se hacen en los lugares donde el presidente tendrá evento.

El ministro contestó la serie de 17 preguntas que desde marzo se le enviaron. Tardó 22 minutos con 15 segundos y se enfocó principalmente en decir que el 9 de febrero no hubo ninguna operación militar, que Bukele "nunca, nunca" le ha dado una orden ilegal o inconstitucional, que la Fuerza Armada no es política y que esa institución merece respeto.

Posterior a esto comenzó la ronda de repreguntas, cada grupo parlamentario tenía la oportunidad de hacer tres repreguntas a cada pregunta que previamente había contestado el ministro.

En esta oportunidad, al ministro se le cuestionó reiteradas ocasiones quién había dado la orden de intervenir en la Asamblea. Merino siempre contestó que no hubo nadie que diera órdenes porque nunca existió tal intervención. Insistía en que todo estuvo a cargo del EMP.

Diputados de ARENA, FMLN y PDC insistían y repetían las repreguntas, sin embargo, Merino evadía el punto y las contestaba de manera escueta.

"A mí me queda claro, señor ministro, que usted no quiere responder, eso me queda claro, se niega a contestar el fondo de lo peticionado", le dijo el diputado del FMLN, Carlos Ruíz, al ministro. Esas mismas palabras las repitieron una y otra vez otros parlamentarios.

A eso, Merino solía contestar que estaba ahí para "explicar lo que pueda explicar, lo que yo conozca y pueda explicar, no a decir lo que quieran escuchar".

Los diputados mostraron inconformidad con la posición que mantenía el ministro. Excepto la bancada de GANA que abiertamente aceptó que el 9 de febrero no ocurrió nada anormal y felicitaron al ministro por el papel que ha hecho a lo largo de su gestión.