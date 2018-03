Mesa nacional del transporte rechaza se elimine el subsidio

Lee también

La Mesa nacional de Transporte, que aglutina a representantes de algunas gremiales del sector y de departamentos, con los que el Gobierno sostiene acercamiento para algunos proyectos, se pronunció ayer en rechazo a las declaraciones del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, de que se debería reducir o eliminar el subsidio al transporte público.Para William Cáceres, presidente de la Federación de Empresarios Transportistas Salvadoreños (FECOATRANS), si los diputados de la Asamblea Legislativa le toman la palabra al ministro “eso estaría generando un caos social”. Agrega que dar esas declaraciones sin un estudio previo que establezca si es viable o no eliminar el subsidio y sus efectos para el sector, “estaría generando un daño tremendo al 85 % que hace uso del transporte colectivo”.El subsidio se creó en la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Transporte Colectivo, que fue emitida en 2007 con un año de vigencia, principalmente por los altos costos de los combustibles de aquel momento, la cual se ha prorrogado y se le hicieron reformas en los montos. Se financia del impuesto de $0.10 por galón de combustible. En la actualidad establece un monto de $200 para microbuses y $400 para los autobuses. Y con la reforma de que se puede pagar por pasajero movilizado, si tienen un sistema de conteo electrónico.Cáceres considera que eliminar el subsidio conlleva a que se les autorice una tarifa “técnica”, porque la actual de $0.20 “es política”. De no hacerlo, significaría la quiebra para el sector.“Nosotros, como mesa, lo que estamos diciendo es que si alguna de esas dos cosas ocurre (reducción o eliminación de subsidio), obviamente no vamos a tener otra alternativa que hacer una evaluación exhaustiva y ver cuál es la decisión a tomar, porque lo que casi es seguro es que la tarifa tendría que variar”, dijo René Velasco, presidente del Sector Unido de Transportistas (SUTRANS).También dijo que cualquier decisión que se tome debe haber un consenso con el sector transporte que está representando en la mesa nacional. “Porque no podría mantenerse la tarifa social que ahora se tiene, si hay un recorte o eliminación de la compensación”, afirmó.